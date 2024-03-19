بعد حبيبة الشماع... طالبة مصرية تتهم سائق في شركة "ديدي" بالتحرش بها

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في مصر القبض على سائق في شركة "ديدي"، لاتهامه بالتحرش بفتاة تدعى يارا تدرس بكلية طب أسنان، أثناء رحلة توصيلها من الجامعة إلى منزلها بمدينة السادس من أكتوبر خلال نهار رمضان.

وفي التفاصيل بحسب ما نقل موقع "القاهرة 24" فقد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من طالبة تدعى يارا تتهم سائق خدمة التوصيل ديدي ، بالتحرش بها ومحاولة هتك عرضها أثناء توصيلها، حيث سقّط بنطاله أثناء قيادة السيارة.

وعلى الفور تم رصد السائق وتحريك قوة أمنية بمديرية أمن الجيزة، وألقت القبض على السائق وبسؤاله عن البلاغ المحرر ضده، أنكر التهم الموجهة إليه قائلا: "البنطلون نزل غصب عني أنا وماشي في الطريق دي زي بنتي."

وتاتي الحادثة بعد ايام على وفاة الطالبة حبيبة الشماع ، وكانت مباحث القاهرة القت القبض على سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف الشماع، بطريق السويس، ما تسبب في إصابتها بنزيف داخلي وكسور، ونقلها للمستشفى فاقدة للوعي قبل وفاتها لاحقا.