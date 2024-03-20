تعديلات تم رصدها على صورة ثانية للأميرة كيت نشرها قصر كينسنغتون

عاجل
ناجي حايك لـ #الجديد: نريد تعويضات للجميع "مش تعويضات بسمنة وتعويضات بزيت" ويجب الوصول إلى حقيقة الرابع من آب أولاً قبل أي ملف آخر
ناجي حايك لـ #الجديد: نريد تعويضات للجميع "مش تعويضات بسمنة وتعويضات بزيت" ويجب الوصول إلى حقيقة الرابع من آب أولاً قبل أي ملف آخر
نائب رئيس التيار الوطني الحر ناجي حايك لـ #الجديد: حجارة بيوت الجنوب مقدسة ولكن الدولة لم تفكر بالتعويض للأهالي التي دمرت بيوتها جراء انفجار مرفأ بيروت
نائب رئيس التيار الوطني الحر ناجي حايك لـ #الجديد: حجارة بيوت الجنوب مقدسة ولكن الدولة لم تفكر بالتعويض للأهالي التي دمرت بيوتها جراء انفجار مرفأ بيروت
الصحافي قاسم قصير لـ #الجديد: هناك أكثر من جهة شاركت في الوساطة لحلحلة ملف الموقوفين والامارات حريصة على بناء علاقة جيدة مع حزب الله
الصحافي قاسم قصير لـ #الجديد: هناك أكثر من جهة شاركت في الوساطة لحلحلة ملف الموقوفين والامارات حريصة على بناء علاقة جيدة مع حزب الله
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
17 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
17 o
AlJadeedTv
متن
17 o
AlJadeedTv
كسروان
17 o
AlJadeedTv
الشمال
20 o
AlJadeedTv
الجنوب
16 o
AlJadeedTv
البقاع
12 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تعديلات تم رصدها على صورة ثانية للأميرة كيت نشرها قصر كينسنغتون
تعديلات تم رصدها على صورة ثانية للأميرة كيت نشرها قصر كينسنغتون
A-
A+

تعديلات تم رصدها على صورة ثانية للأميرة كيت نشرها قصر كينسنغتون

منوعات

2024-03-20 | 02:28
تعديلات تم رصدها على صورة ثانية للأميرة كيت نشرها قصر كينسنغتون
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تعديلات تم رصدها على صورة ثانية للأميرة كيت نشرها قصر كينسنغتون

قالت رويترز، إن صورة ملكية ثانية نشرها قصر كينسنغتون لوسائل الإعلام قد خضعت لتعديلات في 8 مواقع وذلك بعد تحليل أجراه محررو الصور في الوكالة.

وأظهرت الصورة، التي نشرت في أبريل من العام الماضي احتفالا بعيد الميلاد السابع والتسعين للملكة الراحلة إليزابيث، وسط مجموعة من أحفادها وأبنائهم.

وقال قصر كينسنغتون ، مقر مكتب الأمير وليام وزوجته كيت في لندن، في ذلك الحين إن الأميرة، البالغة من العمر 42 عاما، التقطت الصورة في المقر الملكي الاسكتلندي بقلعة بالمورال في الصيف الماضي.

وأبلغت شركة "غيتي إميجيز" للصور عملاءها في وقت سابق الثلاثاء بأن الصورة الملتقطة في بالمورال "تم تعديلها رقميا من المصدر بغرض التحسين"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ورغم أن غيتي ورويترز ومؤسسات إخبارية أخرى لم تكتشف في ذلك الحين أي مشكلة في الصورة، ألا أن فحصا لمحرري الصور في رويترز خلص إلى وجود تعديل واضح في 8 أجزاء من الصورة باستخدام الاستنساخ الرقمي.

ولم يتسن لرويترز حتى الآن تحديد سبب إجراء التعديلات.

ويتضمن الاستنساخ الرقمي نسخ وحدات البكسل إما لنقل أو إخفاء أشياء أو أجزاء في الصورة.

وأحجم قصر كينسنغتون في لندن عن التعليق على الصورة.

وقال متحدث باسم رويترز "تُحدث رويترز حاليا إجراءاتها المتعلقة بفحص الصور من قصر كينسنغتون في لندن بعد التأكد من أن صورة ثانية خضعت للتعديل. وتماشيا مع مبادئ الثقة لدى تومسون رويترز، تلتزم رويترز بأن تستوفي الصور معاييرها التحريرية المرتبطة بالجودة والدقة والموثوقية".

وسحبت رويترز وعدد من المؤسسات الإخبارية الرائدة الأخرى هذا الشهر صورة أخرى لكيت مع أطفالها الثلاثة أصدرها القصر بمناسبة عيد الأم بعد أن أظهر تحليل ما بعد النشر أنها لا تفي بمعاييرها التحريرية.

 وأصدرت كيت في اليوم التالي اعتذارا عبر منصة إكس قالت فيه "مثل الكثير من المصورين الهواة، أجري أحيانا تجارب التحرير. وأريد أن أعبر عن اعتذاري عن أي ارتباك تسببت فيه الصورة العائلية التي نشرناها أمس".

وتأتي مشكلة الصور المعدلة وسط تكهنات واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي حول صحة كيت منذ خضوعها لعملية جراحية في البطن في يناير.

وظهرت كيت يوم الاثنين في لقطات مصورة لأول مرة منذ إجراء العملية الجراحية لها في مقطع مصور نشرته صحيفة صن.

اقرأ ايضا في منوعات

هل تطبيق "تيك توك" صيني فعلاً؟
Play
03:15

هل تطبيق "تيك توك" صيني فعلاً؟

بعدما أثارت قضية حظر تيك توك في الولايات المتحدة مخاوف من حرمان 170 مليون أميركي من استخدامه في غضون أشهر، بدأ الحديث عن الحلول الموجودة لإبطال القرار، فيما بدأ آخرون الحديث عن أصل التطبيق وإمكانية تأثير بكين في عملية بيعه.

03:15

هل تطبيق "تيك توك" صيني فعلاً؟

بعدما أثارت قضية حظر تيك توك في الولايات المتحدة مخاوف من حرمان 170 مليون أميركي من استخدامه في غضون أشهر، بدأ الحديث عن الحلول الموجودة لإبطال القرار، فيما بدأ آخرون الحديث عن أصل التطبيق وإمكانية تأثير بكين في عملية بيعه.

من هي الدول التي تلبي معايير جودة الهواء؟
Play
02:33

من هي الدول التي تلبي معايير جودة الهواء؟

كشف تقرير لمنظمة "آي كيو إير" السويسرية لجودة الهواء عن تلبية 7 دول فقط في العالم لمعايير جودة الهواء، فيما صنفت بنغلاديش الدولة الأكثر تلوثا في العالم.

02:33

من هي الدول التي تلبي معايير جودة الهواء؟

كشف تقرير لمنظمة "آي كيو إير" السويسرية لجودة الهواء عن تلبية 7 دول فقط في العالم لمعايير جودة الهواء، فيما صنفت بنغلاديش الدولة الأكثر تلوثا في العالم.

ترامب والنجمة الإباحية.. ستورمي تروي علاقتها بالرئيس الاميركي السابق
Play
17:18

ترامب والنجمة الإباحية.. ستورمي تروي علاقتها بالرئيس الاميركي السابق

في قضية سيمثل في إطارها الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب أمام محكمة جنائية في نيويورك في نيسان المقبل، تعرض نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيلز، في وثائقي بدأ بثه امس روايتها لعلاقتها المزعومة مع ترامب عام 2006.

17:18

ترامب والنجمة الإباحية.. ستورمي تروي علاقتها بالرئيس الاميركي السابق

في قضية سيمثل في إطارها الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب أمام محكمة جنائية في نيويورك في نيسان المقبل، تعرض نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيلز، في وثائقي بدأ بثه امس روايتها لعلاقتها المزعومة مع ترامب عام 2006.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024