من هي الدول التي تلبي معايير جودة الهواء؟

كشف تقرير لمنظمة "آي كيو إير" السويسرية لجودة الهواء عن تلبية 7 دول فقط في العالم لمعايير جودة الهواء، فيما صنفت بنغلاديش الدولة الأكثر تلوثا في العالم.

وقال التقرير، إن "معدلات تلوث الهواء القاتل تفاقمت بالتزامن مع انتعاش النشاط الاقتصادي في بعض الأماكن، محذرا في الوقت نفسه من تأثير الهواء السام لدخان حرائق الغابات".



وأضاف، "من بين 134 دولة ومنطقة شملها التقرير، 7 (دول) فقط هي أستراليا وإستونيا وفنلندا وغرينادا وأيسلندا وموريشيوس ونيوزيلندا، تفي بالحد الأقصى لتوجيهات منظمة الصحة العالمية للجسيمات الصغيرة المحمولة بالهواء التي تطردها السيارات والشاحنات والمنشآت الصناعية".



كما أوضحت "آي كيو إير" أن "الغالبية العظمى من البلدان تفشل في تلبية هذا المعيار فيما يتعلق بجسيمات "بي إم 2.5″، وهو نوع من البقع المجهرية من السخام التي يقل عرضها عن شعرة الإنسان، والتي يمكن أن تسبب عددًا لا يحصى من المشاكل الصحية والوفيات عند استنشاقها، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على الناس".



ورغم اعتراف المنظمة السويسرية التي تستمد بيانات من أكثر من 30 ألف محطة مراقبة حول العالم بأن هواء العالم أصبح عمومًا أنظف بكثير مما كان عليه في معظم القرن الماضي، فإنها قالت "لا تزال هناك أماكن تكون فيها مستويات التلوث خطيرة بشكل خاص".



الدول الـ5 الأكثر تلوثا في عام 2023

وبحسب التقرير، فإن الدول الأكثر تلوثا في العالم جاءت على النحو التالي:



بنغلاديش – مستويات جسيمات "بي إم 2.5" أعلى بأكثر من 15 مرة من معيار منظمة الصحة العالمية

باكستان – 14 مرة

الهند- 10 مرات

طاجيكستان – 9 مرات

بوركينا فاسو – 9 مرات

وتجاوزت 124 دولة في العالم من إجمالي 134 دولة ومنطقة شملها التقرير، القيمة التوجيهية السنوية لمنظمة الصحة العالمية البالغة 5 ميكروغرامات/3، فيما يتعلق بجسيمات "بي إم 2.5".



أكثر 10 مدن تلوثا في العالم 2023

أما على صعيد المدن الأكثر تلوثا في عام 2023، فكانت منطقة وسط وجنوب آسيا موطنًا للمدن الـ10 الأكثر تلوثًا في العالم، حيث جاءت على النحو التالي:



تشيانغ ماي – تايلند

داكا – بنغلاديش

بنوم بنه – كمبوديا

بكين – الصين

ميدان – إندونيسيا

يانغون – ميانمار

تشنغدوا – الصين

بشكيك – قرغيزستان

دلهي – الهند

وهان – الصين



وحسب التقرير، فإن "المنطقة الحضرية الأكثر تلوثا في العالم عام 2023، كانت بيجوساراي في الهند، حيث تضم الهند المدن الـ4 الأكثر تلوثا في العالم".



ولأول مرة في تاريخ هذا التقرير، كانت كندا الدولة الأكثر تلوثًا في أميركا الشمالية، حيث تقع المدن الـ13 الأكثر تلوثًا في المنطقة داخل حدودها، وباتت هي الأسوأ بالنسبة لجسيمات "بي إم 2.5″ في 2023 بسبب حرائق الغابات القياسية التي اجتاحت البلاد، مما أدى إلى انتشار المواد السامة في جميع أنحاء البلاد وإلى الولايات المتحدة".



أما في الصين، فتعقدت عمليات تحسين جودة الهواء العام الماضي بسبب انتعاش النشاط الاقتصادي في أعقاب جائحة "كوفيد-19″، حيث لمس التقرير زيادة بنسبة 6.5 بالمئة في مستويات "بي إم 2.5".



وقال الرئيس التنفيذي لـ"آي كيو إير" غلوري دولفين هامز، "للأسف، عادت الأمور إلى الوراء. العلم واضح تمامًا بشأن تأثيرات تلوث الهواء، ومع ذلك فقد اعتدنا على وجود ارتفاع المستويات بشكل كبير جدا. نحن لا نجري تعديلات بالسرعة الكافية".



ويقتل تلوث الهواء ما يقدر بنحو 7 ملايين شخص سنويا في مختلف أنحاء العالم ــوهو عدد يفوق عدد ضحايا الإيدز والملاريا مجتمعينــ، ويشكل عبئا أشد وطأة على البلدان النامية التي تعتمد على أنواع من الوقود غير الصحي لأغراض التدفئة والإضاءة والطهي داخل المنازل.



وخفضت منظمة الصحة العالمية إرشاداتها بشأن المستويات "الآمنة" لـ"بي إم 2.5″ في عام 2021 إلى 5 ميكروغرامات لكل متر مكعب، وبهذا المقياس فإن العديد من البلدان الأوروبية التي نجحت في الرفع من جودة هوائها بشكل كبير في الـ20 عامًا الماضية، ستفشل في الالتزام بالمعايير الجديدة.



أخيرا، أوصى التقرير البلدان بأن تعمل على جعل مدنها أكثر قابلية للمشي وأقل اعتمادا على السيارات، وتعديل ممارسات الغابات للمساعدة في الحد من تأثير دخان حرائق الغابات، والتحرك بسرعة أكبر لتبني الطاقة النظيفة بدلا من الوقود الأحفوري.