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علماء: عاصفة مغناطيسية قوية تقترب لتضرب الأرض
علماء: عاصفة مغناطيسية قوية تقترب لتضرب الأرض
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علماء: عاصفة مغناطيسية قوية تقترب لتضرب الأرض

منوعات

2024-03-20 | 11:01
علماء: عاصفة مغناطيسية قوية تقترب لتضرب الأرض
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Aljadeed
علماء: عاصفة مغناطيسية قوية تقترب لتضرب الأرض

أنتجت البقعة الشمسية المكتملة AR3615 مؤخرا توهجا إكليليا قويا ينتمي إلى فئة M6.7. وقد يزداد قوة.

وقد وصلت اليوم 20 مارس/آذار الانبعاثات التي تم قذفها نحو الأرض. ويتوقع أن تُحدث عاصفة مغناطيسية بمستوى G-1 على الأقل. وهي حساسة للغاية، وتصاحبها التوهجات الشمالية وانقطاع الاتصالات، ويمكن لها أن تؤثر سلبا على الذين لديهم حساسية تجاه التقلبات المفاجئة في المجال المغناطيسي.

 وهناك خطر لحدوث توهجات أقوى بكثير، أي تلك التي تنتمي إلى فئة X الخطيرة، وقد تنتجها بقعة AR3615  بعد أن تتوسع وتكتسب أشكالا أكثر غرابة. ولكن الأهم من ذلك هو أن الأقطاب المغناطيسية "تتزايد" فيها، الأمر الذي ينذر بخطر أكبر، ويوضح علماء الفيزياء الشمسية الذين يرصدون الشمس "أن القرب الكبير من الأقطاب الموجبة والسالبة داخل مجموعة كبيرة واحدة من البقع الشمسية يمكن أن يؤدي إلى إعادة المغنطة والتوهجات الشمسية القوية".

 

 

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