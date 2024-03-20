بالفيديو - في تركيا.. تراث رمضاني عمره 450 عاماً!

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
حث البنك التجاري الإثيوبي "سي بي إي" عملاءه على إعادة الأموال التي سحبوها دون وجه حق إثر حدوث خلل في أنظمته أثناء أعمال الصيانة، ما تسبب في فقدان نحو 40 مليون دولار من أرصدة البنك.
كشفت دراسة جديدة أن شرب لترين أو أكثر أسبوعياً من مشروبات "الدايت" يزيد من خطر الإصابة بحالة من عدم انتظام ضربات القلب، تعرف باسم "الرجفان الأذيني"، وذلك بنسبة 20%.
تعد انسدادات القلب والجلطات الدموية من المخاوف الصحية الخطيرة، التي يمكن أن تؤدي إلى حالات تهدد الحياة، إلا أن إحدى طرق الوقاية من هذه المشكلات هي تضمين بعض العصائر الصحية في النظام الغذائي.