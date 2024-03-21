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خبراء ينصحون بتجنب هذه المشروبات لانها ترفع وتيرة ضربات القلب!
خبراء ينصحون بتجنب هذه المشروبات لانها ترفع وتيرة ضربات القلب!
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خبراء ينصحون بتجنب هذه المشروبات لانها ترفع وتيرة ضربات القلب!

منوعات

2024-03-21 | 03:02
خبراء ينصحون بتجنب هذه المشروبات لانها ترفع وتيرة ضربات القلب!
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Aljadeed
خبراء ينصحون بتجنب هذه المشروبات لانها ترفع وتيرة ضربات القلب!

كشفت دراسة جديدة أن شرب لترين أو أكثر أسبوعياً من مشروبات "الدايت" يزيد من خطر الإصابة بحالة من عدم انتظام ضربات القلب، تعرف باسم "الرجفان الأذيني"، وذلك بنسبة 20%.

ويعاني ما يقرب من 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من الرجفان الأذيني، والذي يسبب ارتفاع وتيرة نبضات قلب سريعة وغير منتظمة. وقد تحدث هذه النوبات لفترات عرضية قصيرة لدى بعض المرضى، أو تستمر بشكل دائم لدى البعض الآخر.

ونظرت الدراسة الجديدة في بيانات نحو 202 ألف شخص، وتمت متابعة المشاركين الذين تراوحت سنهم بين 37 و73 عاماً، لمدة 10 سنوات في المتوسط، وكان أكثر من نصفهم من الإناث، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

ووجد الفريق أن الأشخاص الذين اعتادوا شرب لترين أو أكثر أسبوعياً من مشروبات "الدايت" كانوا أكثر عرضة للإصابة بـ"الرجفان الأذيني" بنسبة 20%، في حين أن أولئك الذين اعتادوا شرب كمية مماثلة من المشروبات التي تحتوي على السكر المضاف كانوا أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة بنسبة 10%.

من ناحية أخرى، وجدت الدراسة أن شرب الكمية نفسها من العصائر الطازجة غير المحلاة، ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 8%.

ولفت الباحثون إلى أن المستهلكين الأكبر للمشروبات "الدايت" كانوا من الإناث، والأشخاص الأصغر سناً، والأثقل وزناً، والذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني.

إلا أن فريق الدراسة أقر بأن نتائجهم قد تكون مقيدة؛ لأن بعض الناس قد يشربون أكثر من نوع واحد من المشروبات. ومع ذلك، فقد أوصوا الأشخاص بتجنب أو حتى تقليل المشروبات المحلاة بالسكر ومشروبات "الدايت" كلما أمكن ذلك.

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