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ثلاثة أطفال يسرقون مصرفاً ... اصغرهم يبلغ من العمر 11 عاماً!
ثلاثة أطفال يسرقون مصرفاً ... اصغرهم يبلغ من العمر 11 عاماً!
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ثلاثة أطفال يسرقون مصرفاً ... اصغرهم يبلغ من العمر 11 عاماً!

منوعات

2024-03-21 | 11:26
ثلاثة أطفال يسرقون مصرفاً ... اصغرهم يبلغ من العمر 11 عاماً!
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Aljadeed
ثلاثة أطفال يسرقون مصرفاً ... اصغرهم يبلغ من العمر 11 عاماً!

اثنان من الصبية الثلاثة تم التعرف عليهما من جانب أهلهما أمام السلطات

أُوقف ثلاثة فتيان في سن 11 و12 و16 عاماً، أطلق عليهم مكتب التحقيقات الفدرالي (إف.بي.آي) لقب "المشاغبين الصغار"، بتهمة سرقة بنك في ولاية تكساس الأميركية.

وقال مكتب الـ"إف.بي.آي" في هيوستن في منشور عبر منصة إكس إن الأطفال الثلاثة متهمون "بالسرقة عن طريق التهديد".

وقد أودع الصبية الذين لم يُكشف عن هويتهم لكونهم أحداثا، قيد الاحتجاز اول من امس .

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد نشر صورة للمشتبه بهم في أعقاب السطو على المصرف في 14 اذار، مرفقاً إياها بتعليق جاء فيه "صدقوا أو لا تصدقوا، لقد سرقوا للتو (مصرف) ويلز فارغو".

ونقلت محطة التلفزيون المحلية "كي.تي.آر.كي" KTRK عن مكتب رئيس بلدية مقاطعة هاريس قوله إن الأطفال سلموا "تهديداً مكتوباً" إلى موظف في المصرف ولاذوا بالفرار سيراً على الأقدام ومعهم مبلغ نقدي غير محدد.

وقالت إن اثنين من الصبية الثلاثة، الذين لا يبدو أنهم حاولوا وضع أقنعة أو إخفاء هوياتهم بطريقة أخرى أثناء السرقة، تم التعرف عليهما من جانب أهلهما أمام السلطات.

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