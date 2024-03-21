بالفيديو - فيل يرفع حافلة سياح عالياً.. وسائقها يرجوه لتركها

ظهر الفيل الغاضب مبتعدا عن الحافلة وهو يرفرف بأذنيه الواسعتين بقوة

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل وصفحات الانترنت لفيل غاضب حاول رفع حافلة مليئة بالسياح بأنيابه قبل أن يضربها بقوة على الأرض، في لحظات مرعبة تم تصويرها من قبل أحد الأشخاص.

وقد سمع في الفيديو السائق يصرخ بصوت عالٍ في حديقة بيلانيسبيرغ الوطنية بالقرب من جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا ليبتعد الفيل عن السيارة، لكن رغم صراخ المرشد السياحي بصوت عالٍ قائلا: "تحرك، تحرك" كان الفيل يضرب جانب حافلته المفتوحة.

وعند الدخول في جولة ثانية، أطلق الفيل الذي يبلغ طوله 11 قدما صوتا عاليا، قبل أن يضع أنيابه الضخمة تحت السيارة ليسحبها نحو السماء ومن ثم يضربها أرضا.

وقد ظهر الفيل الغاضب مبتعدا عن الحافلة، وهو يرفرف بأذنيه الواسعتين بقوة.

وحاول العودة مجددا لمهاجمة الحافلة، لكن السائق شبك راحتيه معا، وقال: "لا. كفى، كفى، كفى، كفى".

ولم يصب أحد على متن الحافلة بأذى نتيجة الحادث، بحسب وسائل إعلام محلية.