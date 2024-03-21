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بالفيديو -منطاد يصطدم بأسلاك الكهرباء وهذا ما حصل
بالفيديو -منطاد يصطدم بأسلاك الكهرباء وهذا ما حصل
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بالفيديو -منطاد يصطدم بأسلاك الكهرباء وهذا ما حصل

منوعات

2024-03-21 | 13:06
بالفيديو -منطاد يصطدم بأسلاك الكهرباء وهذا ما حصل
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Aljadeed
بالفيديو -منطاد يصطدم بأسلاك الكهرباء وهذا ما حصل

ظهر المنطاد آتيا من بعيد ليلامس أسلاك التوتر العالي وقد تطايرت نتيجة ذلك الشرارات

اصطدم منطاد بأسلاك كهرباء على طريق سريع في مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا الأمريكية، وتم التقاط الحادث بواسطة كاميرا تابعة لوزارة النقل.

وفي الفيديو يمكن رؤية المنطاد آتيا من بعيد ليلامس الأسلاك كابل الكهرباء ذات التوتر العالي، لتتطاير عندها الشرارات.

الى ذلك قالت شرطة روتشستر إن المنطاد كان يحاول الهبوط في أحد الحقول عندما دفعته عاصفة من الرياح إلى خط الكهرباء. وكان هناك ثلاثة ركاب داخل السلة، وأبلغ عن إصابة اثنين منهم بجروح طفيفة.

كما أدت الأسلاك المشتعلة إلى إشعال حريق في العشب حينما كان العمال يحاولون إخماد الحريق المشتعل في المنطاد.

 
 

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