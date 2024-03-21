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بالفيديو - شاب يروّج لاستخدام سم الكوبرا كمخدرات للانتشاء!
بالفيديو - شاب يروّج لاستخدام سم الكوبرا كمخدرات للانتشاء!
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بالفيديو - شاب يروّج لاستخدام سم الكوبرا كمخدرات للانتشاء!

منوعات

2024-03-21 | 16:05
بالفيديو - شاب يروّج لاستخدام سم الكوبرا كمخدرات للانتشاء!
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بالفيديو - شاب يروّج لاستخدام سم الكوبرا كمخدرات للانتشاء!

الشرطة عثرت على 9 أفاعي كوبرا وزجاجة بلاستيكية تحتوي على 20 مل من سم الأفاعي أثناء توقيفه

ألقت الشرطة الهندية القبض على الفائز بالنسخة الهندية من Big Brother إلفيش ياداف أثناء حفل، حيث كان يهزي، واتهمته بمحاولة بيع سم الأفاعي، واحتجزت المؤثر المعروف على الشبكات الاجتماعية لـ14 يوماً، بموجب قانون حماية الحياة البرية.

وقالت الشرطة إنها عثرت على 9 أفاعي كوبرا وزجاجة بلاستيكية تحتوي على 20 مل من سم الأفاعي أثناء المداهمة، كما أشار موقع NDTV الهندي.

أما الشاب المؤثر فقد نفى هذه التهم أمام المحكمة، خلال جلسة أجريت في 17 آذار الفائت  لكنه اعترف بالترتيب لتسليم الثعابين وسمومها إلى الحفلات الغنائية التي يستضيفها.

ويخضع استخدام وحيازة المخدرات، بما في ذلك المواد المشتقة من سم الثعبان، لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1985، لكن رجال الشرطة لم يلجأوا لقانون رسمي يتعلق بالمخدرات، بل يتعلق بالثعابين.

وتعتبر عملية الحصول على سم الثعابين صعبة للغاية، فيُستدعَى سحرة الثعابين لإقناع الكوبرا بالخروج.

 

وحين تخرج تُحقَن الثعابين بمواد كيميائية لجعلها تنتج المزيد من السم، وإما أن تنفث السم، الذي يتم حفظه وابتلاعه لاحقاً، وإما أن تُجبَر على عض شخص ما في قدمه.

وبعد أن يدخل السم إلى مجرى الدم، يفرز مواد كيميائية منها السيروتونين والببتيدات التي تجعلهم في حالة هدوء ووهن العضلات والشلل، ويستمر هذا التأثير لعدة أيام، حسب ما نقلته صحيفة Daily Mail البريطانية.

 

كما يمكن أن تكون عملية استخراج السم ضارة للثعابين نفسها، كما أشار ميت آشار، المستشار القانوني لمنظمة المعاملة الأخلاقية للحيوانات في الهند، إذ قال لصحيفة The Times البريطانية: "غالباً ما تتضور الثعابين جوعاً وتُخلَع أسنانها لجعل التعامل معها أكثر أماناً ويستخرج منها السم".

و أصبح استخدام سم الكوبرا كمخدرات أحدث الصيحات التي يستخدمها الشباب للشعور بالانتشاء في الحفلات بالهند، حيث أعربت الشرطة عن قلقها، وبدأت في القبض على بعض المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي الذين يتاجرون في هذه السموم.

ونتيجة لذلك بدأ ضباط الشرطة في جميع أنحاء البلاد في اتخاذ إجراءات صارمة ضد تزايد استخدام سم الثعابين كبديل للمخدرات التقليدية، إذ يبدو أن تأثيره يمكن أن يستمر لعدة أيام.

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