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للصائمين .. تناولوا الاناناس فيه 8 فوائد صحية للجسم
للصائمين .. تناولوا الاناناس فيه 8 فوائد صحية للجسم
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للصائمين .. تناولوا الاناناس فيه 8 فوائد صحية للجسم

منوعات

2024-03-21 | 17:37
للصائمين .. تناولوا الاناناس فيه 8 فوائد صحية للجسم
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Aljadeed
للصائمين .. تناولوا الاناناس فيه 8 فوائد صحية للجسم

تناول كميات كافية من السوائل والمياه تعد على رأس قائمة النصائح الصحية سيما للصائمين في رمضان على وجه الخصوص

اشار موقع DNA India الى ان عصير الأناناس يمكن أن يكون خيارا مثاليا من حيث فوائده الصحية بالإضافة إلى ميزة إنقاص الوزن، شريطة أن يتم الاستعانة بمشورة طبية للأشخاص الذين يعانون من أي أمراض مزمنة:

1. سعرات حرارية منخفضة

بالمقارنة مع العديد من المشروبات الأخرى، يحتوي عصير الأناناس على سعرات حرارية قليلة نسبيًا، مما يجعله خيارًا جيدًا لأي شخص يحاول خفض السعرات الحرارية والتحكم في وزنه.

 

2. نسبة عالية من الألياف

يمكن أن تساعد الألياف الغذائية، مثل تلك الموجودة في عصير الأناناس، في الحد من الجوع وتشجيع الشعور بالامتلاء، مما قد يؤدي إلى انخفاض استهلاك السعرات الحرارية وتقليل الوزن.

3. الترطيب

يعد الحفاظ على كمية كافية من الماء أمرًا ضروريًا للتغلب على الشعور بالظمأ ولفقدان الوزن، وحيث إن المحتوى المائي في عصير الأناناس يعد عاليًا فإنه يمكن أن يساعد في الترطيب العام.

4. فيتامين C

يساعد محتوى عصير الأناناس من فيتامين C على تصنيع مادة كارنيتين، التي تساعد الجسم على حرق الدهون للحصول على طاقة.

5. الانزيمات الهاضمة

إن البروميلين، وهو مزيج من الإنزيمات الهاضمة الموجودة في الأناناس، يمكن أن يسهل امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل ويساعد في عملية الهضم، مما قد يدعم فقدان الوزن.

6. تأثيرات مضادة للالتهابات

يحتوي البروميلين، وهو مركب موجود في عصير الأناناس، على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الالتهابات الجسدية، ومن خلال علاج الالتهابات المزمنة المرتبطة السمنة، والتي يمكن أن تعزز فقدان الوزن.

7. تعزيز عملية التمثيل الغذائي

وفقا لبعض الأبحاث، فإن المواد الكيميائية بروميلين وفيتامين C الموجودة في عصير الأناناس بمستويات عالية التركيز يمكن أن تساعد في تعزيز حرق السعرات الحرارية وزيادة التمثيل الغذائي، وكلاهما يمكن أن يساعد في فقدان الوزن.

8. مدر طبيعي للبول

يمكن أن تساعد الصفات الطبيعية المدرة للبول في عصير الأناناس على تقليل الانتفاخ واحتباس الماء، مما قد يؤدي إلى انخفاض الوزن خلال فترة وجيزة.

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