حدث تاريخي في المانيا ... أول نائبة صماء في الـ "بوندستاغ"

انضمت للبرلمان الألماني أول نائبة صماء في لحظة وصفها رئيس المجلس بأنها "تاريخية".

فقد كانت هايك هيوباتش البالغة من العمر 44 عاما خسرت بفارق ضئيل فرصة الحصول على مقعد في مجلس النواب بالبرلمان (البوندستاغ) في انتخابات ألمانيا عام 2021، لكنا نجحت في الانضمام إلى المجلس هذا الأسبوع كبديل لأولي غروتش، وهو عضو زميل في الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس من بافاريا، والذي تولى الوظيفة التي تم إنشاؤها حديثًا كمفوض مستقل لقضايا الشرطة.

واستقبلت هيوباتش، التي لديها خلفية كمديرة صناعية، بالتصفيق والتلويح بالأيدي من قبل زملائها المشرعين.

وقالت رئيسة البرلمان باربل باس: "اليوم نحن نكتب التاريخ بالفعل، إذا جاز لي أن أقول ذلك.. لدينا أول نائبة صماء ستعمل هنا في دائرتها الانتخابية".

كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن مترجمة لغة الإشارة وقفت بجوار المنصة للترجمة لهيوباتش عندما أخذت مكانها في البداية في الصف الأمامي. انتقلت بعد ذلك إلى صف خر في الخلف، حيث جلس أمامها مترجمان فوريان لنقل الخطب.

وسيكون لهيوباتش مكان ثابت في القاعة العامة، على عكس معظم المشرعين الآخرين، وفقًا لإدارة البوندستاغ، مع وجود مترجمين فوريين بالقرب منها لترجمة الخطب وأسئلتها.

وعندما تلقي خطابات بنفسها، سيكون للمترجم الفوري الذي يحمل ميكروفونا مكانًا بجوار كاتبي الاختزال في البوندستاغ للترجمة للمشرعين الآخرين.