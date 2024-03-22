السعودية تعتزم بناء أول متنزه قائم على "دراغون بول" في العالم

وسيضم المشروع المقام على مساحة 500 ألف متر مربع مساحات للتجول ومناطق جذب في سبع مناطق مستوحاة من سلسلة دراغون بول، إلى جانب فنادق ومطاعم.وبدأ نشر قصص سلسلة دراغون بول بمجلة ويكلي شونن جامب اليابانية المصورة في 1984، قبل أن تتحول إلى أفلام وألعاب فيديو ومسلسلات تلفزيونية يتم توزيعها في أكثر من 80 دولة.

وتوفي مؤلفها أكيرا تورياما، وهو مؤلف لقصص المانغا اليابانية المصورة، عن عمر ناهز 68 عاما في وقت سابق من الشهر الجاري، مما دفع جمهور المعجبين في أنحاء العالم إلى توديعه بمراسم تأبين ونصب تذكارية.تتضمن مساعي السعودية لتنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط والغاز إنشاء عدد من المشروعات الترفيهية الضخمة.

ويجري بناء مشروع القدية على موقع تزيد مساحته على مثلي مساحة عالم ديزني في ولاية فلوريدا الأمريكية، ومن المقرر أن يضم أيضا مدينة ملاهي لسيكس فلاغز.