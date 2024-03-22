مكسيكية توثق تعرضها للتحرش من سائق "أوبر" في مصر

ووثقت السائحة التي تدعى نادية، وهي من أصول مصرية وسودانية وتحمل الجنسية المكسيكية، الحادثة بفيديو كشفت خلاله تفاصيل تعرضها للتحرش من قبل سائق في مصر. وقالت إنها فكرت في القفز من السيارة بعد تعرضها للتحرش اللفظي والجسدي من السائق أثناء توصيلها.

كما أضافت إن السائق تحرش بها جسدياً، ولمست يداه ساقيها، وقال لها عبارات وإيماءات جنسية صريحة.

وتأتي الواقعة بعد أيام من وفاة حبيبة الشماع طالبة الشروق والمعروفة إعلامياً بـ"فتاة التاكسي" أو "فتاة الشروق" والتي لفظت أنفاسها الأخيرة بعد دخولها في غيبوبة استمرت 21 يوماً.

وتقدم محامي الفتاة بشكوى ضد شركة التوصيل الشهيرة في مقرها الأم بأميركا متهماً فرعها في مصر بالتقاعس والإهمال وتعيين سائق يتعاطى المخدرات ما أدى لقيامه بمحاولة اختطاف موكلته.