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بالفيديو - تقليد رمضاني فريد من نوعه يحصل يومياً في السعودية!
بالفيديو - تقليد رمضاني فريد من نوعه يحصل يومياً في السعودية!
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بالفيديو - تقليد رمضاني فريد من نوعه يحصل يومياً في السعودية!

منوعات

2024-03-22 | 16:29
بالفيديو - تقليد رمضاني فريد من نوعه يحصل يومياً في السعودية!
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بالفيديو - تقليد رمضاني فريد من نوعه يحصل يومياً في السعودية!

يُعتبر شهر رمضان شهرًا مميزًا ومباركًا ينتظره السعوديون بشوق ويحتفلون به بطقوس خاصة تعكس التراث والقيم الدينية. إليك بالفيديو بعض العادات والتقاليد التي تميز شهر رمضان في السعودية:

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"تشوه المرئيات الوجهي"... حالة نادرة وعجيبة تصيب رجل أميركي

كشفت دراسة بحثية منشورة في دورية "ذا لانسيت" The Lancet الطبية المرموقة، عن أحد أندر الاضطرابات العصبية التي عرفها البشر، وهي "تشوه المرئيات الوجهي" (prosopometamorphopsia)، بعدما أصيب به الأميركي "فيكتور شاراه" وصار يرى من حوله بطريقة مشوهة، وفق صحيفة The Times البريطانية.

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كشفت دراسة بحثية منشورة في دورية "ذا لانسيت" The Lancet الطبية المرموقة، عن أحد أندر الاضطرابات العصبية التي عرفها البشر، وهي "تشوه المرئيات الوجهي" (prosopometamorphopsia)، بعدما أصيب به الأميركي "فيكتور شاراه" وصار يرى من حوله بطريقة مشوهة، وفق صحيفة The Times البريطانية.

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