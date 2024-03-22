بالفيديو - تقليد رمضاني فريد من نوعه يحصل يومياً في السعودية!

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A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
A post shared by AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
بعد وفاة حبيبة الشماع التي ألقت بنفسها من سيارة بعد اعتقادها بتعرضها للاختطاف على يد سائق لشركة التوصيل الشهيرة "أوبر" في مصر، تعرضت سائحة مكسيكية للتحرش على يد سائق آخر في نفس الشركة.
أعلنت شركة القدية للاستثمار السعودية، الجمعة، أنه سيتم بناء أول متنزه ترفيهي في العالم قائم على فكرة سلسلة القصص المصورة والأفلام وألعاب الفيديو "دراغون بول" في السعودية.وقالت الشركة في بيان صحفي، إن المتنزه، الذي يتمحور حول عالم شخصية لاعب الفنون القتالية جوكو الخيالية وأصدقائها، سيكون جزءا من مشروع القدية للاستثمار بالقرب من الرياض.
كشفت دراسة بحثية منشورة في دورية "ذا لانسيت" The Lancet الطبية المرموقة، عن أحد أندر الاضطرابات العصبية التي عرفها البشر، وهي "تشوه المرئيات الوجهي" (prosopometamorphopsia)، بعدما أصيب به الأميركي "فيكتور شاراه" وصار يرى من حوله بطريقة مشوهة، وفق صحيفة The Times البريطانية.