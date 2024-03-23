"تضم رفات مهاجرين"... اكتشاف مقبرة جماعية في هذه المنطقة

عاجل
بوتين: سنقدم الدعم اللازم لأسر ضحايا هجوم المركز التجاري في ضواحي موسكو
بوتين: سنقدم الدعم اللازم لأسر ضحايا هجوم المركز التجاري في ضواحي موسكو
غوتيريش: منع دخول المساعدات لغزة فضيحة أخلاقية وحان الوقت لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية
غوتيريش: منع دخول المساعدات لغزة فضيحة أخلاقية وحان الوقت لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية
أمين عام الأمم المتحدة: جئت إلى رفح لتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين في غزة
أمين عام الأمم المتحدة: جئت إلى رفح لتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين في غزة
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 32142 والجرحى إلى 74412
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 32142 والجرحى إلى 74412
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
18 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
18 o
AlJadeedTv
متن
18 o
AlJadeedTv
كسروان
18 o
AlJadeedTv
الشمال
18 o
AlJadeedTv
الجنوب
18 o
AlJadeedTv
البقاع
14 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
&quot;تضم رفات مهاجرين&quot;... اكتشاف مقبرة جماعية في هذه المنطقة
"تضم رفات مهاجرين"... اكتشاف مقبرة جماعية في هذه المنطقة
A-
A+

"تضم رفات مهاجرين"... اكتشاف مقبرة جماعية في هذه المنطقة

منوعات

2024-03-23 | 05:32
"تضم رفات مهاجرين"... اكتشاف مقبرة جماعية في هذه المنطقة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
"تضم رفات مهاجرين"... اكتشاف مقبرة جماعية في هذه المنطقة

عبرت منظمة الهجرة الدولية بالأمم المتحدة عن قلقها، الجمعة، إزاء اكتشاف مقبرة جماعية تضم رفات ما لا يقل عن 65 مهاجرا في صحراء غرب ليبيا.

وأعلن جهاز المباحث الجنائية الليبي في وقت مبكر من هذا الأسبوع أن المقبرة اكتشفت في بلدة الشويرف، التي تبعد 350 كيلومترا عن العاصمة طرابلس.

وقال على صفحته على فيسبوك، إنه تم انتشال 65 جثة لمهاجرين مجهولي الهوية من المقبرة، وتم أخذ عينات لفحص الحمض النووي، وأعيد دفن الجثث في مقبرة أخرى.

وأضافت منظمة الهجرة الدولية أن جنسيات المهاجرين الذين عثر على جثامينهم وظروف موتهم غير معلومة. لكنهم على الأغلب ماتوا أثناء هربهم عبر الصحراء.

وتعد ليبيا طريقا رئيسيا للمهاجرين الذين يشقون طريقهم من أجزاء أخرى من أفريقيا ويعتزمون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

واستفاد مهربو البشر من الفوضى السياسية في ليبيا لتهريب المهاجرين عبر حدودها الصحراوية، وهو طريق محفوف بالمخاطر في كثير من الأحيان. وبمجرد وصولهم إلى الساحل، يتم تكديسهم على متن قوارب غير مجهزة، بما في ذلك القوارب المطاطية، وينطلقون في رحلات بحرية خطيرة.

وأبلغ عن مصرع ما لا يقل عن 962 مهاجرا وفقدان 1563 خرين قبالة ليبيا عام 2023.

ويحتجز من يتم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا في مراكز احتجاز تديرها الحكومة تعج بالانتهاكات، بما في ذلك العمل القسري والضرب والاغتصاب والتعذيب، وفقا لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة.

وقالت المنظمة إن الوفيات الأخيرة تظهر الحاجة إلى استجابة منسقة للمهاجرين والتهريب، بما في ذلك "إيجاد مسارات نظامية توفر فرصا للهجرة الشرعية،" وبذل مزيد من الجهود الحكومية على طول الطرق لضمان سلامة المهاجرين.

اقرأ ايضا في منوعات

"مصاصات ذكية" يمكنها الكشف عن سرطان الفم... ماذا في التفاصيل؟
Play
08:19

"مصاصات ذكية" يمكنها الكشف عن سرطان الفم... ماذا في التفاصيل؟

يطور العلماء "مصاصات منكهة" لاكتشاف سرطان الفم دون استخدام الأساليب الطبية المؤلمة.

08:19

"مصاصات ذكية" يمكنها الكشف عن سرطان الفم... ماذا في التفاصيل؟

يطور العلماء "مصاصات منكهة" لاكتشاف سرطان الفم دون استخدام الأساليب الطبية المؤلمة.

أنجلينا جولي "غير سعيدة" من قرار ابنتها.. ما علاقة براد بيت؟
Play
07:55

أنجلينا جولي "غير سعيدة" من قرار ابنتها.. ما علاقة براد بيت؟

قررت شيلوه جولي بيت، الانتقال من منزل والدتها أنجلينا جولي، إلى قصر والدها براد بيت الفاخر، حتى تبلغ 18 عاما، وفقا لآخر التقارير، وهو ما سبب حالة من التوتر والجدل.

07:55

أنجلينا جولي "غير سعيدة" من قرار ابنتها.. ما علاقة براد بيت؟

قررت شيلوه جولي بيت، الانتقال من منزل والدتها أنجلينا جولي، إلى قصر والدها براد بيت الفاخر، حتى تبلغ 18 عاما، وفقا لآخر التقارير، وهو ما سبب حالة من التوتر والجدل.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024