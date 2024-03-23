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أنجلينا جولي &quot;غير سعيدة&quot; من قرار ابنتها.. ما علاقة براد بيت؟
أنجلينا جولي "غير سعيدة" من قرار ابنتها.. ما علاقة براد بيت؟
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أنجلينا جولي "غير سعيدة" من قرار ابنتها.. ما علاقة براد بيت؟

منوعات

2024-03-23 | 07:55
أنجلينا جولي "غير سعيدة" من قرار ابنتها.. ما علاقة براد بيت؟
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Aljadeed
أنجلينا جولي "غير سعيدة" من قرار ابنتها.. ما علاقة براد بيت؟

قررت شيلوه جولي بيت، الانتقال من منزل والدتها أنجلينا جولي، إلى قصر والدها براد بيت الفاخر، حتى تبلغ 18 عاما، وفقا لآخر التقارير، وهو ما سبب حالة من التوتر والجدل.

ووفقا لموقع "جيو تي في"، كشف أحد المطلعين أن النجمة الأميركية الشهيرة أنجلينا جولي، لم تكن سعيدة بمعرفة أن ابنتها تريد العيش مع والدها، الذي اتهمته جولي بالإساءة اللفظية والجسدية بعد شجار شهير بالطائرة عام 2016.

ويقال إن الفتاة البالغة من العمر 17 عاما لديها علاقة خاصة مع والدها، على الرغم من أن بقية إخوتها لا يشاركونها الرأي حول بيت مثلها، حسبما قال مصدر لمواقع أميركية.

وفي حديثه عن رد فعل جولي، قال المصدر للصحيفة: "(أنجلينا) تعرف أن شيلوه امرأة الآن ويمكنها اتخاذ قراراتها بنفسها"، مضيفا: "بطبيعة الحال، لم تكن أنجلينا سعيدة".

وقال المصدر: "شيلوه غير سعيدة في منزل أنجلينا، لكنها ستبلغ 18 عاماً قريباً وتريد تغيير الأمور. يمكنها الذهاب في أي وقت لرؤية أنجي أخواتها".

بالعودة إلى عام 2022، بحث تقرير صادر عن Life & Style في علاقة شيلوه بوالدها الذي كانت معه "قريبة بشكل خاص"، حيث يتشاركان "صفات معينة".

وكشف المرشد أن "الأب وابنته يتمتعان بعلاقة محبة حقيقية ويتشاركان بأوقات ممتعة حقيقية.. براد بيت لا يضغط أبدا على شيلوه ويشجعها على تحقيق أحلامها".

وأضافوا: "إنها تشعر بالراحة عند التحدث مع والدها بشأن أي شيء".

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