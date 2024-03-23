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دولة أوروبية تعلق استخدام &quot;تيليغرام&quot; مؤقتا... والسبب؟
دولة أوروبية تعلق استخدام "تيليغرام" مؤقتا... والسبب؟
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دولة أوروبية تعلق استخدام "تيليغرام" مؤقتا... والسبب؟

منوعات

2024-03-23 | 09:32
دولة أوروبية تعلق استخدام "تيليغرام" مؤقتا... والسبب؟
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دولة أوروبية تعلق استخدام "تيليغرام" مؤقتا... والسبب؟

قال مصدر بالمحكمة العليا الإسبانية إن المحكمة أمرت بتعليق برنامج المراسلة تيليغرام في البلاد

وذلك بعد أن اشتكت شركات إعلام من أنها تسمح للمستخدمين بتحميل المحتوى الخاص بهم دون إذن.

وسيتم تعليق استخدام تيليغرام في إسبانيا مؤقتا اعتبارا من الإثنين، بعد طلب من شركات إعلام تشمل أتريس ميديا وإي.جي.إي.دي.إيه وميدياست وتيليفونيكا.

ووافق القاضي سانتياغو بيدراز على حظر خدمات تيليغرام في إسبانيا أثناء التحقيق في الادعاءات. وقال مصدر المحكمة إن مزودي خدمات الهاتف المحمول سيكونون مسؤولين عن حجب خدمات تيليغرام.

ولم ترد شركة تيليغرام حتى الآن على طلب للتعليق. ولم يرد المتحدث باسم المحكمة العليا على طلب للتعليق.

وتيليغرام هو رابع أكثر تطبيقات المراسلة استخداما في إسبانيا وفقا لهيئة مراقبة المنافسة. ويستخدمه ما يقرب من 19 بالمئة من الإسبان وفقا لاستطلاع أجرته الهيئة.

وتقول الشركة إنه في عام 2023 كان لديها أكثر من 700 مليون مستخدم نشط شهريا حول العالم.

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