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&quot;تدمر الكلى&quot;... احذروا الجرعات العالية من هذه المكملات
"تدمر الكلى"... احذروا الجرعات العالية من هذه المكملات
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"تدمر الكلى"... احذروا الجرعات العالية من هذه المكملات

منوعات

2024-03-23 | 10:08
"تدمر الكلى"... احذروا الجرعات العالية من هذه المكملات
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Aljadeed
"تدمر الكلى"... احذروا الجرعات العالية من هذه المكملات

في السعي وراء الحصول على صحة جيدة يلجأ الكثر للمكملات الغذائية إلا أن أنواع معينة منها قد تهدد صحة الكلى في حال تم الإفراط في تناولها.

لإلقاء الضوء على بعض المكملات الغذائية التي يجب عليك توخي الحذر عند تناولها إذا كنت تعاني من مشاكل سابقة في الكلى، قالت خبيرة الصحة كروتيكا نانافاتي:

في حين يتم تناول فيتامين سي لخصائصه المعززة للمناعة وفوائده الصحية العامة، من الضروري توخي الحذر.

الكميات الزائدة (أكثر من 2000 ملغ / يوم) يمكن أن تؤدي إلى تكوين حصوات الكلى، وخاصة لدى الأفراد الذين يعانون من أمراض الكلى الموجودة مسبقا.

يمكن لحصوات الكلى، المعروفة بآلامها المؤلمة ومضاعفاتها المحتملة، أن تعيق المسالك البولية، مما يؤدي إلى الالتهابات وتلف الكلى.

الإفراط في تناول مكملات البروتين

تحظى مكملات البروتين بشعبية كبيرة بين عشاق اللياقة البدنية والأفراد الذين يسعون إلى بناء العضلات.

مع ذلك، فإن الإفراط في تناول البروتين يمكن أن يكون له آثار ضارة على صحتك، بما في ذلك الكلى.

إن المستويات العالية من تناول البروتين يمكن أن تؤدي إلى تفاقم تلف الكلى لدى الأفراد الذين يعانون من مشاكل الكلى.

تلعب الكلى دورا في تصفية نواتج استقلاب البروتين، ويمكن أن يؤدي تناول البروتين المفرط إلى إضعاف عملية التصفية هذه، مما قد يؤدي إلى تلف الكلى بمرور الوقت.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى الموجودة مسبقا توخي الحذر والتشاور مع أخصائي الرعاية الصحية قبل زيادة تناولهم للبروتين بشكل كبير.

بعض المكملات العشبية

تم ربط بعض المكملات العشبية بتلف الكلى.

تحتوي هذه الأعشاب على مركبات يمكن أن تكون سامة لخلايا الكلى، مما يشكل خطرا كبيرا على صحة الكلى عند تناولها بجرعات عالية أو لفترات طويلة.

كما هو الحال مع مكملات فيتامين سي والبروتين، من الضروري إدراك أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم تأثير هذه المكملات العشبية على صحة الكلى بشكل كامل.

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