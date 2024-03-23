بالفيديو - صلاة التراويح.. ماذا تعرف عنها؟

يمكن أن يساعد شرب الماء على حرق السعرات الحرارية وتخفيف الشعور بالجوع، ولكن لا توجد أدلة كافية على أن الماء نفسه يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، حسب ما ذكر موقع "هيلث لاين".