بالفيديو - صلاة التراويح.. ماذا تعرف عنها؟

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A post shared by Adam Al-barazi (@adam_barazi)
A post shared by Adam Al-barazi (@adam_barazi)
يمكن أن يساعد شرب الماء على حرق السعرات الحرارية وتخفيف الشعور بالجوع، ولكن لا توجد أدلة كافية على أن الماء نفسه يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن، حسب ما ذكر موقع "هيلث لاين".
في السعي وراء الحصول على صحة جيدة يلجأ الكثر للمكملات الغذائية إلا أن أنواع معينة منها قد تهدد صحة الكلى في حال تم الإفراط في تناولها.
قال مصدر بالمحكمة العليا الإسبانية إن المحكمة أمرت بتعليق برنامج المراسلة تيليغرام في البلاد