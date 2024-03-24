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بالصور- إمرأة من القرن السادس عشر مدفونة وبداخل فمها قطعة طوب .. ما قصتها؟
بالصور- إمرأة من القرن السادس عشر مدفونة وبداخل فمها قطعة طوب .. ما قصتها؟
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بالصور- إمرأة من القرن السادس عشر مدفونة وبداخل فمها قطعة طوب .. ما قصتها؟

منوعات

2024-03-24 | 03:39
بالصور- إمرأة من القرن السادس عشر مدفونة وبداخل فمها قطعة طوب .. ما قصتها؟
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Aljadeed
بالصور- إمرأة من القرن السادس عشر مدفونة وبداخل فمها قطعة طوب .. ما قصتها؟

عمليات المسح ثلاثي الأبعاد لجمجمة المرأة اشارت الى انها ذات ذقن مدبب وشعر فضي وجلد متجعد وأنف ملتوي قليلا...

تمكن العلماء من اعادة بناء وجه امرأة إيطالية من القرن السادس عشر معروفة بـ"مصاصة دماء"، دفنت مع قطعة من الطوب في فمها خوفا آنذاك من أن تتغذى على الجثث تحت الأرض، بحسب ما اشارت صحيفة "ديلي ميل".

وفي هذا السياق فقد كشفت صور جديدة مذهلة تم التقاطها باستخدام عمليات المسح ثلاثي الأبعاد لجمجمتها القديمة، عن صفاتها بأنها امرأة ذات ذقن مدبب وشعر فضي وجلد متجعد وأنف ملتوي قليلا.

ولفتت الصحيفة الى ان الخبراء اعتقدوا أن السكان المحليين وضعوا الطوب في فمها بعد وقت قصير من وفاتها، خوفا من أن تتغذى على زملائها ضحايا الطاعون الذي اجتاح بلدة إيطالية تقع على بعد دقائق من البندقية.

كما أشارت الأدلة الهيكلية بالفعل إلى أنها كانت تبلغ من العمر 60 عاما وقت الوفاة، ولكن لا يعرف الكثير عنها.

 
 

وفي هذا الاطار أوضح خبير الطب الشرعي البرازيلي، والرسام ثلاثي الأبعاد سيسيرو مورايس، الذي قام بتفصيل المشروع في دراسة جديدة، أنه تم العثور على الهيكل العظمي في عام 2006 أثناء أعمال التنقيب في حفر الدفن في نوفو لازاريتو في البندقية، حيث دفن ضحايا الطاعون الذين ماتوا بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر.

وأثناء العمل، لفتت الانتباه جمجمة من إحدى المقابر، حيث كان الفك مفتوحا وداخل تجويف الفم كان هناك لبنة حجرية.

وقال مورايس في بحثه: "لقد أجريت دراسات لمعرفة ما إذا كان وضع الطوب عرضيا أم متعمدا"، مضيفاً :" وضع الطوب كان مقصودا وكان جزءا من طقوس الدفن الرمزية".

 
 

وكانت المخاوف من مصاصي الدماء منتشرة في أوروبا في العصور الوسطى، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم فهم سبب انتفاخ الجثث كما لو كانت تتغذى على اللحم. حسب اعتقادهم.

وفي بعض الثقافات، كان يتم دفن الموتى ووجههم للأسفل لمنعهم من إيجاد طريقهم للخروج من قبورهم، ولكن وضع الأشياء في الفم كان ممارسة أخرى.

 
 

وبحسب مورايس، فإن الاقتراح القائل بأن المرأة كانت تعتبر "مصاصة دماء" يعود إلى دراسة أجريت عام 2010 نشرها عالم الأنثروبولوجيا الشرعي ماتيو بوريني.

وقال مورايس لـ "MailOnline": "إن طقوس مكافحة مصاصي الدماء التي نعرفها اليوم هي نتيجة للتطور التاريخي للأسطورة".

وأوضح "تتناول دراسته على وجه التحديد الاعتقاد بأن إدخال الطوب يجعل من المستحيل على مصاصي الدماء إطعامهم".

كما سمح له بحثه باختبار النظرية فيما إذا كان إدخال الطوب ممكنا دون الإضرار بالفم والأسنان.

وقال مورايس : "لا توجد وثائق باقية من حياة المرأة تشير إلى أنها كانت تعتبر مصاصة دماء".

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