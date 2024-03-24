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بالصورة - دببة يتنزهون على متن &quot;بجعة&quot;!
بالصورة - دببة يتنزهون على متن "بجعة"!
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بالصورة - دببة يتنزهون على متن "بجعة"!

منوعات

2024-03-24 | 07:57
بالصورة - دببة يتنزهون على متن "بجعة"!
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Aljadeed
بالصورة - دببة يتنزهون على متن "بجعة"!

في منظر طريف انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر عدد من الدببة، وهم يركبون "عربة مائية" على شكل بجعة، لعبور منطقة مائية.

وبعد أن أدت الأمطار الغزيرة إلى تكوين بحيرة صغيرة في محمية التي تبلغ مساحتها 13 فدانا، قرر الحراس في Woburn Safari Park لإنزال عربة مائية تعمل بالدواسة، على شكل وزة، إلى البحيرة، لمساعدة الحيوانات على التحرك.

ووفقا لتومي بابينغتون، نائب رئيس قسم الحيوانات البرية في الحديقة في بيدفوردشير ببريطانيا، فإن الدببة "أُعجبت على الفور" بالبجعة و "لم تضيع أي وقت لركوبها".

وقال: "لقد كان من الممتع للغاية للزوار رؤيتهم وهم يتسلقون على متن العربة، نحن نحب ابتكار طرق جديدة لتوفير الطعام والرائحة وإثراء المواقف التي تحفز سلوكياتهم الطبيعية في البحث عن الطعام".

وأكد: "الدببة حيوانات فضولية للغاية بطبيعتها، وسيشجع الحراس ذلك بكل أنواع لأن هذا يبقي عقولهم وأجسادهم نشطة".

يذكر أن الدببة السوداء الأربعة عبارة عن زوجين من الأشقاء، ذكران وأنثى، يدعى هارفارد ومايبل وكولورادو وأسبن، أصلها من أميركا الشمالية، ويمكن أن يصل طولها إلى مترين.

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