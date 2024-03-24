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يرى البشر بوجوه شيطانية.. اضطراب غريب كشفته الصور!
يرى البشر بوجوه شيطانية.. اضطراب غريب كشفته الصور!
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يرى البشر بوجوه شيطانية.. اضطراب غريب كشفته الصور!

منوعات

2024-03-24 | 10:13
يرى البشر بوجوه شيطانية.. اضطراب غريب كشفته الصور!
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Aljadeed
يرى البشر بوجوه شيطانية.. اضطراب غريب كشفته الصور!

لأول مرة، قدم مريض بمتلازمة غريبة "صورة كلامية" عما يراه في وجوه بعض البشر، ليرسم علماء صورا توضيحية وفق وصف المريض، بحسب ما نشرت "ديلي ميل".

فقد تمكن العلماء من فهم ما يعانيه مريض "متلازمة الوجه الشيطاني" من "تشوه المرئيات الوجهي" والتي شخصت هذه الحالة في السابق خطأ على أنها "انفصام الشخصية".

وتختلف الأعراض المحددة من حالة إلى أخرى ويمكن أن تؤثر على شكل وحجم ولون وموضع ملامح الوجه. وتختلف مدة ظهور الأعراض من أيام إلى أسابيع أو حتى سنوات في بعض الحالات.

وتشير دراسة هي الأولى من نوعها لكلية دارتموث نُشرت في مجلة The Lancet إلى حالة فريدة لمريض مصاب بتشوه المرئيات الوجهي.

وتقدم تصورات دقيقة وواقعية لتشوهات الوجه التي يعاني منها الفرد المصاب بتشوه المرئيات الوجهي.

فيما يرى المريض، وهو رجل يبلغ من العمر 58 عاما مصاب بتشوه المرئيات الوجهي، وجوها دون أي تشوهات عندما يتم عرضها على الشاشة وعلى الورق، لكنه يرى وجوها مشوهة تبدو "شيطانية" عند مشاهدتها شخصيا.

مع ذلك، فإن معظم حالات تشوه المرئيات الوجهي، ترى تشوهات في جميع السياقات، لذا فإن حالته نادرة بشكل خاص وتمثل فرصة فريدة لتصوير تشوهاته بدقة.

ولإجراء الدراسة، التقط العلماء صورة لوجه شخص. ثم عرضوا على المريض الصورة على شاشة الكمبيوتر بينما كان ينظر إلى الوجه الحقيقي لنفس الشخص.

وحصل علماء النفس العصبي الذين أجروا الدراسة على تعليقات فورية من المريض حول كيفية اختلاف الوجه الذي يظهر على الشاشة والوجه الحقيقي أمامه، حيث قاموا بتعديل الصورة باستخدام برامج الكمبيوتر لتتناسب مع التشوهات التي يراها المريض.

ووفقا للعلماء، فإن نتائج الصور التي توصلوا إليها كانت تبدو أشبه بـ"الشياطين" بآذان وأنوف وأفواه ممتدة إلى الخلف، وأخاديد عميقة في جباههم وخدودهم وذقونهم.

وبحسب تحليل أعراض هذا المرض النادر، يشتبه العلماء في أنه ناجم عن خلل في شبكة الدماغ التي تتولى معالجة الوجه. ومع ذلك، فإنهم لا يفهمون بشكل كامل ما الذي يسبب هذه الحالة.

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