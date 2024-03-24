لقاء جمع تشارلز بكيت ميدلتون.. وهذا ما تم تناوله

وقالت صحيفة "الصن" البريطانية إن محادثة الغداء كانت من القلب إلى القلب، وكيت أرادت منها التعرف من الملك على كيفية تعامله في معركته ضد المرض.

وقال مصدر للصحيفة إن تشارلز وكيت كان لديهما الكثير لمناقشته خلال الغداء في قلعة وندسور، مضيفا: "لقد ترك الملك غداءه وهو يشعر بعاطفة شديدة، إنهما قريبان جدا ويعتبر كيت ابنته".

كما قال مصدر مطلع لصحيفة "التلغراف" إن كيت وتشارلز يشعران بالارتياح تجاه بعضهما البعض حيث يعاني كلاهما من السرطان في نفس الوقت

وأضاف المصدر: "الملك يعامل كيت مثل الابنة التي لم ينجبها من قبل".