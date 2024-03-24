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لقاء جمع تشارلز بكيت ميدلتون.. وهذا ما تم تناوله
لقاء جمع تشارلز بكيت ميدلتون.. وهذا ما تم تناوله
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لقاء جمع تشارلز بكيت ميدلتون.. وهذا ما تم تناوله

منوعات

2024-03-24 | 11:23
لقاء جمع تشارلز بكيت ميدلتون.. وهذا ما تم تناوله
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Aljadeed
لقاء جمع تشارلز بكيت ميدلتون.. وهذا ما تم تناوله

كجزء من دعم الأميرة كيت ميدلتون معنويا بعد إصابتها بالسرطان، سافر الملك تشارلز من لندن إلى قلعة وندسور، الخميس، لتناول طعام الغداء معها قبل يوم من إعلان الإصابة.

وقالت صحيفة "الصن" البريطانية إن محادثة الغداء كانت من القلب إلى القلب، وكيت أرادت منها التعرف من الملك على كيفية تعامله في معركته ضد المرض.

وقال مصدر للصحيفة إن تشارلز وكيت كان لديهما الكثير لمناقشته خلال الغداء في قلعة وندسور، مضيفا: "لقد ترك الملك غداءه وهو يشعر بعاطفة شديدة، إنهما قريبان جدا ويعتبر كيت ابنته".

كما قال مصدر مطلع لصحيفة "التلغراف" إن كيت وتشارلز يشعران بالارتياح تجاه بعضهما البعض حيث يعاني كلاهما من السرطان في نفس الوقت

وأضاف المصدر: "الملك يعامل كيت مثل الابنة التي لم ينجبها من قبل".

وأعلنت الأميرة كيت (42 عاما)، مساء الجمعة، إصابتها بسرطان لم تحدد طبيعته. وبدأت زوجة وريث العرش البريطاني علاجاً كيميائياً وقائياً.

وتلقت سيلاً من رسائل الدعم من مسؤولين سياسيين ومشاهير وأفراد من العامّة.

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