عملية جراحية تُبث مباشرة من مصر إلى 7 دول في حدث هو الأول من نوعه

ولأول مرة في تاريخ الكلية، تم بث العملية مباشرة على الهواء بعدة دول، وهي إيطاليا وإسبانيا والمغرب وتركيا وفرنسا ولبنان.

بدوره قال عميد كلية طب قصر العيني، حسام صلاح، إن "هذه العملية التي أجريت من خلال منظار الجهاز الهضمي، تمت ضمن أكبر مؤتمر وورشة عمل لمناظير الجهاز الهضمي على مستوى العالم".

وتابع: "دائماً البث يكون من أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، ولأول مرة يتم البث في منطقة البحر المتوسط، وتم اختيار مصر وجامعة القاهرة والفريق لبث حالة مباشرة على الهواء".

من جهته، كشف الفريق الطبي، أن "الحالة تمثلت لشاب يبلغ من العمر 21 عاماً، ويعاني من صعوبة في البلع منذ عامين، نتيجة لمرض (الأكاليزيا)، أو تعذُّر ارتخاء عضلة المريء، وتم إجراء العملية بشق عضلة المريء بالمنظار دون التدخل الجراحي التقليدي، ومن خلال استخدام تقنية مناظير الفراغ الثالث، وهي من الحالات المتقدمة بشق عضلة المريء بالمنظار وبدون تدخل جراحي".

وضم الفريق المصري الأساتذة المساعدين في قسم الجهاز الهضمي والمناظير التداخلية المتقدمة بكلية طب قصر العيني.