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في كاليفورنيا... أسد جبلي يقتل شاباً ويصيب شقيقه
في كاليفورنيا... أسد جبلي يقتل شاباً ويصيب شقيقه
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في كاليفورنيا... أسد جبلي يقتل شاباً ويصيب شقيقه

منوعات

2024-03-24 | 16:25
في كاليفورنيا... أسد جبلي يقتل شاباً ويصيب شقيقه
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في كاليفورنيا... أسد جبلي يقتل شاباً ويصيب شقيقه

قالت السلطات المحلية إن أسدا جبليا قتل شابا يبلغ من العمر 21 عاما وأصاب شقيقه الأصغر بجروح خطيرة في مقاطعة إلدورادو شمال غربي سكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأميركية أمس السبت.

والحادث الذي وقع في منطقة غابات نائية بالقرب من جورج تاون هو أول هجوم يودي فيه أسد جبلي بحياة إنسان في كاليفورنيا منذ نحو 20 عاما، وفقا لإحصاءات إدارة الأسماك والحياة البرية في الولاية.

وكان الشقيقان الشابان خارج المنزل للبحث عن قرون غزلان عندما هاجمهما الأسد.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة إلدورادو في بيان صحفي إن الشقيق الأصغر، الذي أبلغ خدمات الطوارئ، أصيب بجروح بالغة في وجهه وانفصل عن شقيقه في الهجوم. وذكرت تقارير إعلامية أنه نُقل إلى المستشفى ومن المتوقع أن يبقى على قيد الحياة.

ومع بدء قوة الشرطة في البحث عن الأخ الأكبر، رصدت أسدا جبليا جالسا بالقرب من أحد الأشخاص على الأرض. وذكر البيان أن رجال الشرطة أطلقوا النار لإخافة الحيوان حتى يتمكنوا من تقديم المساعدة، لكنهم وجدوا الشاب البالغ من العمر 21 عاما قد توفى بالفعل.

وقالت إدارة الأسماك والحياة البرية إن موظفيها عثروا في وقت لاحق على الأسد الجبلي وقتلوه بطريقة رحيمة بالقرب من مكان الهجوم. وأُرسلت جيفة الأسد إلى مختبر الطب الشرعي للحصول على الحمض النووي ومعلومات أخرى عن الحيوان.

وفي الشهر الماضي، هاجم أسد أميركي مجموعة من راكبي الدراجات في أثناء قيامهم برحلة في ولاية واشنطن. ونُقلت امرأة مصابة بجروح لا تهدد حياتها إلى المستشفى لتلقي الرعاية.

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