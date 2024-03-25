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تحذيرات من &quot;عواصف مغناطيسية وشيكة&quot;... ماذا في التفاصيل؟
تحذيرات من "عواصف مغناطيسية وشيكة"... ماذا في التفاصيل؟
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تحذيرات من "عواصف مغناطيسية وشيكة"... ماذا في التفاصيل؟

منوعات

2024-03-25 | 06:28
تحذيرات من "عواصف مغناطيسية وشيكة"... ماذا في التفاصيل؟
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Aljadeed
تحذيرات من "عواصف مغناطيسية وشيكة"... ماذا في التفاصيل؟

أصدر خبراء الأرصاد الجوية، الأحد، تحذيرا من عواصف مغناطيسية أرضية، قد تستمر حتى الاثنين، قائلين إن انفجار البلازما الناتج عن التوهج الشمسي يمكن أن يتداخل مع البث اللاسلكي على الأرض.

والعواصف المغناطيسية عبارة عن اضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض، تستمر من ساعات لعدة أيام مع اختلاف شدتها.

وبينما أكددالخبراء أنه ليست هناك أية دواع للقلق من هذه الظاهرة، شددوا على أن ذلك يمكن أن يوفر أيضا مشاهدة رائعة للشفق القطبي.

ووفقا للتحذير الصادر، السبت، عن مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) في بولدر، كولورادو، يمكن أن تؤدي العاصفة إلى قطع البث اللاسلكي عالي التردد، المعتمد في الطائرات التي تحاول الاتصال بأبراج المراقبة.

وقال جوناثان لاش، خبير الأرصاد الجوية في المركز، إن معظم الطائرات التجارية يمكنها استخدام البث عبر الأقمار الصناعية كاحتياط.

وقال إن مشغلي الأقمار الصناعية قد يواجهون مشكلة في تتبع مركباتهم الفضائية.

وقال لاش: "بالنسبة لعامة الناس، إذا كانت لديك سماء صافية في الليل وكنت على خطوط عرض أعلى، فستكون هذه فرصة عظيمة لرؤية السماء تضيء" في إشارة إلى أضواء الشفق القطبي المذهلة.

كل 11 عامًا، ينقلب المجال المغناطيسي للشمس، مما يعني أن قطبيها الشمالي والجنوبي يتغيران في مواقعهما.

ويتغير النشاط الشمسي خلال تلك الدورة، وهو الآن يقترب من أنشط نقطة له، والتي تسمى الحد الأقصى للطاقة الشمسية.

وقال لاش إنه خلال مثل هذه الأوقات، يمكن للعواصف المغناطيسية الأرضية من النوع الذي وصل الأحد أن تضرب الأرض عدة مرات في السنة.

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