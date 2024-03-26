بالفيديو - انهيار جسر عقب إصطدام سفينة به!

دعا مجلس الإشراف على المحتوى الخاص بمنصات شركة "ميتا" اليوم الثلاثاء الشركة إلى إنهاء الحظر الشامل الذي تفرضه على الكلمة العربية "شهيد" أو "Martyr" باللغة الإنجليزية، بعد أن وجدت مراجعة استمرت لمدة عام أن النهج الذي اتبعته مالكة فيسبوك كان خطأ كبيرا، وضرره "واسع النطاق"، وقمع بلا داع خطاب الملايين من المستخدمين، بحسب تقرير لوكالة رويترز.