بالفيديو - انهيار جسر عقب إصطدام سفينة به!

لحظة إنهيار جسر "بالتيمور" في ولاية ماريلاند الأميركية بعد اصطدام سفينة حاويات به pic.twitter.com/LlJY129JQU
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 26, 2024
لحظة إنهيار جسر "بالتيمور" في ولاية ماريلاند الأميركية بعد اصطدام سفينة حاويات به pic.twitter.com/LlJY129JQU
عند تصنيف الدول حسب حجم اقتصاداتها وصافي ثرواتها الإجمالية، عادة ما تكون الولايات المتحدة على رأس القائمة، تليها دول مثل الصين أو اليابان أو ألمانيا. ولكن بفرز البلدان وفقاً لمتوسط نصيب الفرد في ثروتها ــ أو حتى وفقاً لوسيط نصيب الفرد في الثروة ــ فإن بلداناً أخرى تأتي في المقدمة.
دعا مجلس الإشراف على المحتوى الخاص بمنصات شركة "ميتا" اليوم الثلاثاء الشركة إلى إنهاء الحظر الشامل الذي تفرضه على الكلمة العربية "شهيد" أو "Martyr" باللغة الإنجليزية، بعد أن وجدت مراجعة استمرت لمدة عام أن النهج الذي اتبعته مالكة فيسبوك كان خطأ كبيرا، وضرره "واسع النطاق"، وقمع بلا داع خطاب الملايين من المستخدمين، بحسب تقرير لوكالة رويترز.
داهمت الفرق الأمنية والطبية في الأردن، فجر اليوم الاثنين، شقة سكنية، في العاصمة عمان، خصصت من قبل القائمين عليها لإجراء جلسات تجميلية بشكل مخالف وباستخدام حقن ومستحضرات غير مجازة أصولياً في المملكة.