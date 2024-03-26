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بالفيديو - انهيار جسر عقب إصطدام سفينة به!
بالفيديو - انهيار جسر عقب إصطدام سفينة به!
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بالفيديو - انهيار جسر عقب إصطدام سفينة به!

منوعات

2024-03-26 | 07:29
بالفيديو - انهيار جسر عقب إصطدام سفينة به!
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بالفيديو - انهيار جسر عقب إصطدام سفينة به!

بالفيديو - انهيار جسر عقب إصطدام سفينة به!

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هل ينتهي حظر "ميتا" على كلمة "شهيد"؟
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08:45

هل ينتهي حظر "ميتا" على كلمة "شهيد"؟

دعا مجلس الإشراف على المحتوى الخاص بمنصات شركة "ميتا" اليوم الثلاثاء الشركة إلى إنهاء الحظر الشامل الذي تفرضه على الكلمة العربية "شهيد" أو "Martyr" باللغة الإنجليزية، بعد أن وجدت مراجعة استمرت لمدة عام أن النهج الذي اتبعته مالكة فيسبوك كان خطأ كبيرا، وضرره "واسع النطاق"، وقمع بلا داع خطاب الملايين من المستخدمين، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

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داخل شقة .. انتحلا صفة طبيب وأجريا عمليات تجميل
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04:07

داخل شقة .. انتحلا صفة طبيب وأجريا عمليات تجميل

داهمت الفرق الأمنية والطبية في الأردن، فجر اليوم الاثنين، شقة سكنية، في العاصمة عمان، خصصت من قبل القائمين عليها لإجراء جلسات تجميلية بشكل مخالف وباستخدام حقن ومستحضرات غير مجازة أصولياً في المملكة.

04:07

داخل شقة .. انتحلا صفة طبيب وأجريا عمليات تجميل

داهمت الفرق الأمنية والطبية في الأردن، فجر اليوم الاثنين، شقة سكنية، في العاصمة عمان، خصصت من قبل القائمين عليها لإجراء جلسات تجميلية بشكل مخالف وباستخدام حقن ومستحضرات غير مجازة أصولياً في المملكة.

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