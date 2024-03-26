الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تلقت شعراً مستعاراً كرشوة ... رئيسة برلمان جنوب إفريقيا متهمة بالفساد
تلقت شعراً مستعاراً كرشوة ... رئيسة برلمان جنوب إفريقيا متهمة بالفساد
A-
A+

تلقت شعراً مستعاراً كرشوة ... رئيسة برلمان جنوب إفريقيا متهمة بالفساد

منوعات

2024-03-26 | 11:29
تلقت شعراً مستعاراً كرشوة ... رئيسة برلمان جنوب إفريقيا متهمة بالفساد
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تلقت شعراً مستعاراً كرشوة ... رئيسة برلمان جنوب إفريقيا متهمة بالفساد

منح ممثلو الادعاء مابيسا نكاكولا الفرصة لتسليم نفسها في أحد أقسام الشرطة واقتيادها للمحكمة حتى يوجه إليها الاتهام رسمياً...

أعلن ممثلو الادعاء في جنوب إفريقيا أمس إنهم يعتزمون توجيه اتهام بالفساد لرئيسة البرلمان، بدعوى حصولها على رشى بقيمة 135 ألف دولار، وشعر مستعار في صورة رشوة، على مدى ثلاث سنوات عندما كانت وزيرة للدفاع.

ولم يتم القبض على رئيسة البرلمان نوسيفيوي مابيسا نكاكولا أو توجيه الاتهام لها رسمياً بعد.

وتحدث ممثلو الادعاء خلال جلسة استماع بالمحكمة بشأن مزاعم مابيسا نكاكولا بأن السلطات لم تبلغها بشكل صحيح بالاتهامات الموجهة لها أو لم تتبع الإجراء الصحيح معها.

وفي أوراق المحكمة التي قدمت خلال جلسة الاستماع، قال ممثلو الادعاء إن رئيسة البرلمان حصلت على 11 دفعة مالية بقيمة 135 ألف دولار خلال الفترة بين كانون الاول 2016 وتموز 2019.

وذكر ممثلو الادعاء أنها سعت للحصول على رشوة أخرى بقيمة 105 ملايين دولار لكن لم تحصل عليها.

وفي إحدى المناسبات في شباط 2019 حصلت رئيسة البرلمان أكثر من 15 ألف دولار وشعر مستعار وذلك خلال اجتماع في المطار الدولي الرئيسي في البلاد، وفقاً لأوراق القضية. ولم يُذكر اسم الشخص الذي يزعم أنه دفع الرشى.

كما منح ممثلو الادعاء مابيسا نكاكولا الفرصة لتسليم نفسها في أحد أقسام الشرطة واقتيادها للمحكمة حتى يوجه إليها الاتهام رسمياً. وقالوا إنهم لن يعارضوا الإفراج عنها بكفالة.

في المقابل، نفت مابيسا نكاكولا التورط في أي مخالفات وقالت إنها ستتعاون مع السلطات بعد أن فتشت منزلها في جوهانسبرغ وصادرت أدلة الأسبوع الماضي. هذا وحصلت على إجازة من منصبها كرئيسة للبرلمان.

وكانت مابيسا نكاكولا قد اتهمت في وقت سابق بالحصول على رشى، لكن تم إسقاط التحقيق البرلماني في عام 2021. وقال ممثلو الادعاء إن القضية عادت للظهور بعد أن تقدم أحد المبلغين عن المخالفات العام الماضي.

وتُعد قضيتها أحدث فضيحة فساد تضرب حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، الذي يواجه انتخابات حاسمة في 29 مايو المقبل.

اقرأ ايضا في منوعات

لمرضى السكري.. تناولوا هذا النوع من الخضراوات الورقية
16:20

لمرضى السكري.. تناولوا هذا النوع من الخضراوات الورقية

تعتبر الخضروات الورقية من أفضل الخيارات التي يمكن لمرضى السكري الاعتماد عليها فهي تمنح المريض الكثير من الفوائد الصحية.

16:20

لمرضى السكري.. تناولوا هذا النوع من الخضراوات الورقية

تعتبر الخضروات الورقية من أفضل الخيارات التي يمكن لمرضى السكري الاعتماد عليها فهي تمنح المريض الكثير من الفوائد الصحية.

ابتعدوا عن الركض أثناء غضبكم!
11:09

ابتعدوا عن الركض أثناء غضبكم!

وصل باحثون إلى أن الانخراط في الأنشطة المصممة للتخلص من الغضب، مثل الركض أو ضرب كيس اللكم، ربما لن تكون فعالة في الحد منه.

ويرجح الباحثون من جامعة أوهايو ستيت أنه من الأفضل تجربة الأنشطة التي تقلل من الاستثارة الجسدية.

11:09

ابتعدوا عن الركض أثناء غضبكم!

وصل باحثون إلى أن الانخراط في الأنشطة المصممة للتخلص من الغضب، مثل الركض أو ضرب كيس اللكم، ربما لن تكون فعالة في الحد منه.

ويرجح الباحثون من جامعة أوهايو ستيت أنه من الأفضل تجربة الأنشطة التي تقلل من الاستثارة الجسدية.

أكثر 10 دول ثراء فعلياً
Play
10:36

أكثر 10 دول ثراء فعلياً

عند تصنيف الدول حسب حجم اقتصاداتها وصافي ثرواتها الإجمالية، عادة ما تكون الولايات المتحدة على رأس القائمة، تليها دول مثل الصين أو اليابان أو ألمانيا. ولكن بفرز البلدان وفقاً لمتوسط نصيب الفرد في ثروتها ــ أو حتى وفقاً لوسيط نصيب الفرد في الثروة ــ فإن بلداناً أخرى تأتي في المقدمة.

10:36

أكثر 10 دول ثراء فعلياً

عند تصنيف الدول حسب حجم اقتصاداتها وصافي ثرواتها الإجمالية، عادة ما تكون الولايات المتحدة على رأس القائمة، تليها دول مثل الصين أو اليابان أو ألمانيا. ولكن بفرز البلدان وفقاً لمتوسط نصيب الفرد في ثروتها ــ أو حتى وفقاً لوسيط نصيب الفرد في الثروة ــ فإن بلداناً أخرى تأتي في المقدمة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024