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لمرضى السكري.. تناولوا هذا النوع من الخضراوات الورقية
لمرضى السكري.. تناولوا هذا النوع من الخضراوات الورقية
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لمرضى السكري.. تناولوا هذا النوع من الخضراوات الورقية

منوعات

2024-03-26 | 16:20
لمرضى السكري.. تناولوا هذا النوع من الخضراوات الورقية
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Aljadeed
لمرضى السكري.. تناولوا هذا النوع من الخضراوات الورقية

تعتبر الخضروات الورقية من أفضل الخيارات التي يمكن لمرضى السكري الاعتماد عليها فهي تمنح المريض الكثير من الفوائد الصحية.

فالخس يمتاز باحتوائه على عدد كبير من العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين ك، كما يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء بسرعة.

كما يقدم  الخس الكثير من الفوائد الصحية لمرضى السكري، ومنها تنظيم مستوى السكر في الدم، كما أنه لا يتسبب في أي ارتفاع لمستوى السكر في الدم، وفقا لموقع "ديلي ميديكال إنفو".

الى ذلك تشير دراسات طبية عدة إلى الكثير من الفوائد المذهلة للخس اذ ان تناوله يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

كما يحتوي الخس على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي تساهم في حماية الجسم من الأمراض وتعزيز قدرته على مكافحة العدوى بتقوية الجهاز المناعي.

والخس يحتوي ايضاً على مواد مضادة للالتهابات، حيث يساعد على الوقاية من أنواع مختلفة من الأمراض السرطانية، مثل سرطان الدم وسرطان الثدي.

كما يحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، لذلك يعتبر الخس من أفضل الخضروات التي يمكن تناولها في الحميات الغذائية.

ويحتوي الخس على بعض المواد التي تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم وبالتالي التغلب على الأرق، كما تشير بعض الدراسات إلى أن تلك المواد تساهم في علاج اضطراب القلق، كما ان تناوله بانتظام يساعد على خفض مستوى الكوليسترول المرتفع، الذي يمثل عامل أساسي في الإصابة بأمراض القلب مثل النوبة القلبية.

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