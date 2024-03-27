ولاية أميركية تقرّ قانونا يقيد استخدام القصّر لمواقع التواصل

وينص القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الاول المقبل في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، على الآتي:

من هم أقل من 14 عاما لن يتمكنوا من فتح حساب على أي من شبكات التواصل الاجتماعي.

سيحتاج المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما إلى موافقة الوالدين للتسجيل في هذه المنصات.

تحدد معظم المنصات الحد الأدنى للسن لفتح الحساب عند 13 عاما، ولكن من السهل التحايل على هذه القاعدة.

قال الحاكم الجمهوري أثناء توقيعه على النص "نحن نحاول مساعدة الأهل على التعامل مع ملف شائك للغاية".

كان رون دي سانتيس قد رفض مشروع قانون آخر يحظر استخدام الشبكات لمن تقل أعمارهم عن 16 عاما، بحجة أن النص لم يأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ رغبات الأهل.