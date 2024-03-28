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بالفيديو - دب هائج يرعب سكان هذه البلدة!
بالفيديو - دب هائج يرعب سكان هذه البلدة!
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بالفيديو - دب هائج يرعب سكان هذه البلدة!

منوعات

2024-03-28 | 12:01
بالفيديو - دب هائج يرعب سكان هذه البلدة!
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Aljadeed
بالفيديو - دب هائج يرعب سكان هذه البلدة!

قُتل دب بني هائج، كان قد أرعب بلدة سلوفاكية وهاجم خمسة أشخاص، بالرصاص في غابة محلية بعد مطاردة استمرت عشرة أيام بطائرة بدون طيار.

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