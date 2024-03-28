بالفيديو - دب هائج يرعب سكان هذه البلدة!

A brown bear ran hot through the streets of a small town, injuring five people. pic.twitter.com/WP4gZ6pPyR
— USA TODAY (@USATODAY) March 23, 2024
A brown bear ran hot through the streets of a small town, injuring five people. pic.twitter.com/WP4gZ6pPyR
كشفت تقارير إعلامية أن الأميركية آبي هنسل، التي اشتهرت برفقة توأمها بريتاني، تزوجت قبل فترة من جوش بولينغ، وهو ممرض ومحارب قديم في الجيش.
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