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بالصور.. زواج التوأم الملتصق الأميركي الشهير
بالصور.. زواج التوأم الملتصق الأميركي الشهير
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بالصور.. زواج التوأم الملتصق الأميركي الشهير

منوعات

2024-03-28 | 16:28
بالصور.. زواج التوأم الملتصق الأميركي الشهير
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Aljadeed
بالصور.. زواج التوأم الملتصق الأميركي الشهير

كشفت تقارير إعلامية أن الأميركية آبي هنسل، التي اشتهرت برفقة توأمها بريتاني، تزوجت قبل فترة من جوش بولينغ، وهو ممرض ومحارب قديم في الجيش.

ويعيش التوأم الملتصق آبي وبريتاني هينزل حياة عادية كباقي الأشخاص، حيث تقودان السيارة وتتسوقان وتسبحان، وقد خلقتا ملتصقتين تتشاركان جسدا واحدا برأسين.

 وتعد آبي وبريتاني من أشهر التوائم في العالم، ولكل منهما رأس وقلب منفصل لكن جسديهما ملتصقان وتتشاركان في الساقين والذراعين.

وانتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ليوم الزفاف، الذي أقيم عام 2021.

 وأظهر مقطع فيديو يعتقد أنه تم التقاطه من قبل أحد الضيوف التوأم والعريس يستمتعان بالرقص بفستان زفاف مشترك.

 وتعمل آبي وبريتاني الآن كمدرستين للرياضيات للصف الخامس في مدرسة ابتدائية في مينيسوتا.

 وأسر التوأم العالم لأول مرة في عام 1996 عندما ظهرا في برنامج الإعلامية أوبرا وينفري وعلى غلاف مجلة "لايف".

ومنذ ذلك الحين، كانتا تعيشان حياة هادئة وطبيعية مع عائلتهما، وابتعدتا عن أضواء وسائل الإعلام حتى وافقتا على الظهور في فيلم وثائقي عندما بلغتا الـ16 من العمر.

 وأذهل التوأم الأطباء بقدرتهما المذهلة على التنسيق أثناء العزف على البيانو وممارسة الرياضة، ولكل منهما سيطرة على جانب واحد من الجسم، حيث تتحكم آبي في الجانب الأيمن وبريتاني في الجانب الأيسر.

أسر التوأم العالم لأول مرة في عام 1996

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