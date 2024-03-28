"سعر خيالي" للباب الذي أنقذ روز من الموت في فيلم تايتانيك... كم بلغ؟

وقد أثارت الكثير من مشاهد الفيلم العديد من التساؤلات، وصحة بعض اللقطات حسب نظريات علمية وفيزيائية، والتشكيك في صحتها، وما إذا كانت بالفعل ممكنة أم لا.

ومن بين أكثر اللقطات التي أثارت العديد من التساؤلات في الفيلم، تلك التي تظهر فيه البطلة روز، التي أدت دورها النجمة الأمريكية كيت وينسليت، وهي مستلقية فوق الباب الخشبي الطافي الذي أنقذ حياتها من الغرق في المياه الجليدية.

إذ كان التساؤل الأكبر يتمحور حول ما إذا كان هذا الباب الخشب الطافي ليتسع لها والبطل جاك، الذي لعب دوره ليوناردو ديكابريو، أم فعلاً لم يكن ليحملهما هما الاثنين، كما يُظهر الفيلم.

والآن، هذا الباب الخشبي الطافي في فيلم تيتانيك، الذي أثار الجدل منذ ما يزيد على 26 سنة، صار بين أيدي أحد واضعي النظرية التي تشير إلى أنه كان قادراً على حمل البطلين.

إذ أقدم أحد الأشخاص على شراء هذا الباب الشهير في فيلم تيتانيك، في مزاد مقابل 718750 دولاراً، وذلك من أجل اختبار فرضيته.

وما زالت هناك مجموعة من الأغراض الأخرى الخاصة بالفيلم، التي عرضت في هذا المزاد العلني، والتي ما زالت متاحة للبيع.

وحسب ما نشرته جريدة "الغارديان" البريطانية، فقد كشفت مذكرات المزاد عن أن هذا الباب كان في الواقع جزءاً من إطار الباب الذي يعلو مدخل الصالة الخاصة بركاب الدرجة الأولى في السفينة. وحسب الفيلم، فقد تشبث البطلان بهذا الباب الخشبي الطافي، بينما كانت السفينة تغرق، ولكن في إطار محاولاتهما لتسلقه بحثاً عن الأمان، أدرك كلاهما أن المساحة لا تتسع لكليهما، ولذلك ضحى جاك بحياته من أجل روز.