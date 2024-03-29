"لتحقيق اعلى نسبة مشاهدة" .. امرأة عربية تتحرّش بطفل وتعنّفه من أجل "تيك توك"

اقدمت سيدة مصرية من منطقة الهرم بالجيزة على هتك عرض ابن جارتها البالغ من العمر 10 سنوات فقط، وتصوير ما اقترفته بحقِّه من أجل تحقيق أعلى نسبة مشاهدة عبر تطبيق "تيك توك"، لتُفاجأ والدة الطفل إثر ذلك بمشاهدة مقطع فيديو ضجَّت به الأوساط المصرية، وتجد ابنها ضحيَّة لكارثة ومأساة بسبب جارتها، بحسب ما اشار موقع "عربي بوست".

وفي التفاصيل فقد تلقَّى رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بلاغاً من والدة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، تتهم فيه جارتها بالاعتداء جنسياً على ابنها وتصويره، ونشر الفيديو عبر تطبيق تيك توك.

وقد تفاعل روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي نشرته الجارة وهي بصدد التحرُّش بالطفل، مطالبين السلطات المصرية بضرورة القبض على المتهمة، وتطبيق أشد العقوبات عليها لتكون عبرة للآخرين.

و قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المتّهمة، وقرّرت النيابة العامة حبسها احتياطياً لمدة 4 أيام، خاصةً بعد أن ظهرت في الفيديو المتداول وهي تتحرش بابن جارتها الطفل، ثم تضربه بعنف.

وفي إفادتها أمام النيابة ومحضر الشرطة، أكدت أُم الطفل أنها استغربت عندما تلقت الفيديو المتداول من قبل أقاربها، حيث اتَّهموا الجارة بالتعدي جنسياً على ابنها.

وأكَّدت لوسائل إعلام محليّة، أن الحادثة خلَّفت لابنها مشاكل نفسية حادة، مازالت تحاول مساعدته لتجاوزها.

وفي السياق ذاته، أصدرت النيابة العامة قراراً بعرض الطفل المتضرر على لجنة متخصصة في شؤون الأمومة والطفولة، لتقييم حالته النفسية.