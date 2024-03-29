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&quot;بيلعب بالموبايل&quot;.. بالفيديو - شيخ يؤم المصلين يثير الجدل
"بيلعب بالموبايل".. بالفيديو - شيخ يؤم المصلين يثير الجدل
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"بيلعب بالموبايل".. بالفيديو - شيخ يؤم المصلين يثير الجدل

منوعات

2024-03-29 | 04:37
"بيلعب بالموبايل".. بالفيديو - شيخ يؤم المصلين يثير الجدل
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"بيلعب بالموبايل".. بالفيديو - شيخ يؤم المصلين يثير الجدل

"بيلعب بالموبايل".. شيخ يؤم المصلين يثير الجدل

أمَّ شيخ المصلين في أحد الجوامع في مصر لكنه اثار عاصفة من الجدل في البلاد جراء  ظهوره في مقطع فيديو وهو يقرأ من الهاتف المحمول "الخلوي" أثناء الصلاة، ما أثار موجة انتقادات ضده على مواقع التواصل.

فقد اتهمه البعض بأنه يلعب بالهاتف ويتلهى، فيما رأى آخرون أنه حتى لو كان يقرأ القرآن من "الهاتف الخلوي" فلا يجوز.

كما تساءل البعض لماذا تأخر عن تلاوة الآيات، راح البعض أبعد من ذلك متسائلين عن حكم دار الافتاء.

وتجدر الاشارة، بحسب "العربية.نت" الى ان عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، كان أكد في تصريحات سابقة بثت على موقع الدار أن الصلاة من الموبايل صحيحة. وأوضح قائلاً أن قراءة الشيخ من الهاتف صحيحة.

كما أشار إلى أنه يجوز أن يصلي الإمام من المصحف أو من أوراق تحل مكانه على الموبايل أو غيره.

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