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&quot;انخفاض بالحرارة وضباب على المرتفعات&quot;.. كيف سيكون طقس الأيام القادمة؟
"انخفاض بالحرارة وضباب على المرتفعات".. كيف سيكون طقس الأيام القادمة؟
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"انخفاض بالحرارة وضباب على المرتفعات".. كيف سيكون طقس الأيام القادمة؟

منوعات

2024-03-29 | 07:09
"انخفاض بالحرارة وضباب على المرتفعات".. كيف سيكون طقس الأيام القادمة؟
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Aljadeed
"انخفاض بالحرارة وضباب على المرتفعات".. كيف سيكون طقس الأيام القادمة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى قليل الغيوم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية. تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة حيث تصبح الأجواء سديمية ويستمر احتمال تكون الضباب على المرتفعات حيث تسوء الرؤية أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة:يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي ضعيف الفعالية يؤدي إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت حيث تلامس معدلاتها الموسمية. لكن يتوقع أن تعود  درجات الحرارة للارتفاع مجددا اعتبارا من يوم الأحد مع عودة تأثير الكتل الحارة التي تستمر خلال الأسبوع المقبل.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بيروت بين 13 و 22، في طرابلس بين 11 و20، وفي زحلة بين 6 و 17 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: 

الجمعة: غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع طبقات من الغبار في الأجواء تؤدي إلى سوء في الرؤية أحيانا. تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجيّ. ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارً من بعد الظهر فيتوقع تشكل الضباب على المرتفعات ليلا.
السبت: غائم جزئيا إلى قليل لغيوم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية. تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة حيث تصبح الأجواء سديمية ويستمر احتمال تكون الضباب على المرتفعات حيث تسوء الرؤية أحيانا.
الأحد:صاف إجمالا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ 5 درجات على الساحل، بينما تنخفض نسبة الرطوبة مع بقاء طبقات الغبار في الأجواء.
الإثنين: صاف إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة التي تبقى مرتفعة نسبيا مع بقاء طبقات من الغبار في الأجواء.
درجات الحرارة المتوقعة:
على الساحل من 14 الى 27 درجة، فوق الجبال من 15 الى 24 درجة، في الداخل من 11 الى 25 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية نهارا، تتحول جنوبية شرقية ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

- الانقشاع: متوسط إجمالا بسبب الغبار.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين   % 35 و % 80.

- حال البحر: متوسط إلى منخفض ارتفاع الموج (دون المتر). 

- حرارة سطح الماء: 18°م.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 05,28    ساعة غروب الشمس:   17,57 .

 

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