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مطاعم إسبانيا تفرض رسوما إضافية على السائحين... والسبب؟
مطاعم إسبانيا تفرض رسوما إضافية على السائحين... والسبب؟
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مطاعم إسبانيا تفرض رسوما إضافية على السائحين... والسبب؟

منوعات

2024-03-29 | 08:18
مطاعم إسبانيا تفرض رسوما إضافية على السائحين... والسبب؟
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Aljadeed
مطاعم إسبانيا تفرض رسوما إضافية على السائحين... والسبب؟

ذكرت تقارير إعلامية أن إسبانيا أصدرت قانونا مثيرا للجدل، يمنح أصحاب المطاعم إمكانية فرض رسوم إضافية قانونية على ضيوفهم، الذين يجلسون في الظل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن حكومة الأندلس الإقليمية، والتي تعد من أكثر المقاطعات حرارة في البلاد، منحت المطاعم سلطة تحديد "أسعار مختلفة" للطاولات، اعتمادا على مكان تواجدها، سواء كانت في الشمس أو في الظل.

وقال روبن سانشيز، المتحدث باسم جمعية المستهلكين "فاكوا"، إن المطاعم ستصبح قادرة على فرض رسوم إضافية على الوجبات المقدمة في الأماكن المظللة، طالما تم إبلاغ العملاء مسبقا بذلك.

في المقابل، لن تتمكن المطاعم والحانات من فرض رسوم إضافية مقابل تواجد الطاولة أمام منظر معين، وقد تواجه "تقارير وعقوبات" إذا انتهكت القواعد.

وبموجب القواعد الجديدة، فإن أي تغييرات في السعر يجب أن تكون "واضحة ومرئية"، حيث أن إخبار العميل شفهيا "لن يكون كافيا".

وتسجل الأندلس، الواقعة في جنوب إسبانيا، في كثير من الأحيان درجات حرارة شديدة في جميع أنحاء المنطقة.

وفي عام 2021، سجلت مدينة قرطبة رقما قياسيا بلغ 47.6 درجة مئوية.

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