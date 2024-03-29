الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اختراع ثوري يتيح التحدث مع الموتى بواسطة الذكاء الاصطناعي
اختراع ثوري يتيح التحدث مع الموتى بواسطة الذكاء الاصطناعي
A-
A+

اختراع ثوري يتيح التحدث مع الموتى بواسطة الذكاء الاصطناعي

منوعات

2024-03-29 | 11:49
اختراع ثوري يتيح التحدث مع الموتى بواسطة الذكاء الاصطناعي
العودة الى الأعلى
Aljadeed
اختراع ثوري يتيح التحدث مع الموتى بواسطة الذكاء الاصطناعي

عندما تم تشخيص إصابة والد رجل الأعمال التكنولوجي أرتور سيتشوف بالسرطان، اضطر إلى تقبل الواقع، وهو أنه لن يتسنى له قريبا التحدث معه مرة أخرى.

كان الشاب البالغ من العمر 38 عاما مستعدا لإعطاء أي شيء لإجراء محادثة أخرى مع والده، بعد وفاته.

لذلك اخترع أرتور أداة للواقع الافتراضي تسمى "Live Forever Mode"، وتتميز بصور رمزية رقمية يمكنها محاكاة صوت الشخص وسلوكياته وحركاته بعد 30 دقيقة فقط من ملاحظة المستخدم، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

الهدف هو أن تعيش هذه الصورة الرمزية إلى الأبد عبر الإنترنت كذكرى لمنشئها حتى تتمكن الأجيال القادمة من عائلاتهم من التفاعل معها.

في هذا الصدد، يقول أرتور: "يمكنك التعرف على الشخص، ويمكنك سماع صوته.. يمكنك التحدث معه حول مواضيع مختلفة، ويمكنك إدخال القليل من شخصيته في النظام".

وتقوم شركة Somnium Space التابعة لشركة أرتور باختبار "وضع العيش إلى الأبد" في مقرها الرئيسي في براغ، بجمهورية التشيك، قبل إطلاقه رسميا.

Somnium Space عبارة عن منصة ثلاثية الأبعاد يمكن للمستخدمين الوصول إليها باستخدام جهاز الواقع الافتراضي. في هذا

الفضاء، يتواجدون كصورة رمزية، حيث يمكنهم ممارسة الألعاب وإنشاء الأعمال الفنية وحضور الأحداث وشراء وبيع السلع الافتراضية من مستخدمين آخرين.

اقرأ ايضا في منوعات

مستوى غير مسبوق في عدد مواليد إيطاليا
Play
11:25

مستوى غير مسبوق في عدد مواليد إيطاليا

ذكر المعهد الوطني للإحصاء، الجمعة، أن عدد المواليد في إيطاليا تراجع للعام الخامس عشر على التوالي في 2023 وسجل مستوى غير مسبوق.

11:25

مستوى غير مسبوق في عدد مواليد إيطاليا

ذكر المعهد الوطني للإحصاء، الجمعة، أن عدد المواليد في إيطاليا تراجع للعام الخامس عشر على التوالي في 2023 وسجل مستوى غير مسبوق.

مطاعم إسبانيا تفرض رسوما إضافية على السائحين... والسبب؟
Play
08:18

مطاعم إسبانيا تفرض رسوما إضافية على السائحين... والسبب؟

ذكرت تقارير إعلامية أن إسبانيا أصدرت قانونا مثيرا للجدل، يمنح أصحاب المطاعم إمكانية فرض رسوم إضافية قانونية على ضيوفهم، الذين يجلسون في الظل.

08:18

مطاعم إسبانيا تفرض رسوما إضافية على السائحين... والسبب؟

ذكرت تقارير إعلامية أن إسبانيا أصدرت قانونا مثيرا للجدل، يمنح أصحاب المطاعم إمكانية فرض رسوم إضافية قانونية على ضيوفهم، الذين يجلسون في الظل.

"انخفاض بالحرارة وضباب على المرتفعات".. كيف سيكون طقس الأيام القادمة؟
Play
07:09

"انخفاض بالحرارة وضباب على المرتفعات".. كيف سيكون طقس الأيام القادمة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى قليل الغيوم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية. تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة حيث تصبح الأجواء سديمية ويستمر احتمال تكون الضباب على المرتفعات حيث تسوء الرؤية أحيانا.

07:09

"انخفاض بالحرارة وضباب على المرتفعات".. كيف سيكون طقس الأيام القادمة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى قليل الغيوم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية. تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة حيث تصبح الأجواء سديمية ويستمر احتمال تكون الضباب على المرتفعات حيث تسوء الرؤية أحيانا.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024