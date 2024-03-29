دراسة تكشف فائدة "غير متوقعة" لتناول الفراولة يوميا

ووفق الدراسة، فإن تناول كوب صغير من الفراولة يوميا، يمكن أن يحسّن من صحة القلب.

وقال البروفيسور في معهد ليلينوي للتكنولوجيا، بريت بيرتون فريمان، في بيان: "أظهرت الدراسة أن اتباع نظام غذائي لا يتضمن تناول الفاكهة، من بين عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري".

كما أضاف فريمان: "من الضروري أن تتضمن الأنظمة الغذائية كميات كافية من الفاكهة، ومراعاة التنوع فيها"، وفقما نقلت شبكة "يو بي آي" للأنباء.

وتابع قائلا: "تناول كوب من الفراولة يوميا قد يظهر آثارا مفيدة على صحة القلب والأوعية الدموية".