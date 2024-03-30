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بالصور- برج مائل آخر في إيطاليا مهدد بالسقوط... كيف سيتم إنقاذه؟
بالصور- برج مائل آخر في إيطاليا مهدد بالسقوط... كيف سيتم إنقاذه؟
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بالصور- برج مائل آخر في إيطاليا مهدد بالسقوط... كيف سيتم إنقاذه؟

منوعات

2024-03-30 | 03:16
بالصور- برج مائل آخر في إيطاليا مهدد بالسقوط... كيف سيتم إنقاذه؟
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Aljadeed
بالصور- برج مائل آخر في إيطاليا مهدد بالسقوط... كيف سيتم إنقاذه؟

ظهر برج مائل آخر في ايطاليا غير برج بيزا الشهير ، يبدو أنه على وشك الانهيار بالفعل، الأمر الذي دفع السلطات للاستنفار في مساع حثيثة لتجب كارثة حقيقية.

وكان تم بناء برج غاريسيندا الذي يبلغ ارتفاعه 48 مترا (158 قدما) في القرن الثاني عشر ببولونيا، خلال فترة ازدهار في تاريخ المدينة الشمالية، ولكن بعد قرنين من الزمان، بدأ بالفعل في الميل. واليوم، يميل بزاوية قدرها 4 درجات، أي أكثر قليلا من ميل برج بيزا الحالي البالغ 3.9 درجة.

وقد اغلقت السلطات في أواخر العام الماضي الشوارع المحيطة بالبرج المحاط بالمباني السكنية، بينما راقب العلماء الهيكل بحثا عن أدلة على الحركة والتصدع، وخلصوا إلى أنه كان "معرضا لخطر كبير".

برج مائل آخر في إيطاليا قد يسقط بالفعل! (صور)
 
 

كما أعلن عمدة بولونيا ماتيو ليبور الأربعاء الماضي أن الأبراج والكابلات التي تم استخدامها سابقا لإنقاذ برج بيزا، سيتم نشرها جنبا إلى جنب مع سقالات فولاذية مُكيفة للمساعدة في منع انهيار برج غاريسيندا.

وقال ليبور في مؤتمر صحفي: "هذا سيجعل من الممكن تأمين البرج"، مشيرا إلى إحتمال إعادة فتح برج أسينيلي، وهو مبنى أطول يقع بجوار غاريسيندا، أمام الجمهور.

برج مائل آخر في إيطاليا قد يسقط بالفعل! (صور)
 

وأضاف ليبور: "في عامي 2025 و2026، سيكون هناك المزيد من أعمال التدعيم والترميم، والتي لا تزال بحاجة إلى التخطيط"، موضحا أن الأمر سيستغرق "حوالي 6 أشهر" لتكييف المعدات المستخدمة في برج بيزا مع غاريسيندا، مع تكلفة تقدر بنحو 19 مليون يورو.

برج مائل آخر في إيطاليا قد يسقط بالفعل! (صور)
 

وبمجرد إنشاء هيكلي الأعمدة الفولاذية المستخدمة في بيزا وتكييفهما مع غاريسيندا، ستبدأ أعمال الدمج في بناء البرج، بما في ذلك حقن مزيج الملاط القائم على الجير المتوافق مع المزيج المستخدم في البناء الأصلي للمبنى.

وسيتم تشديد الكابلات التي تربط الأبراج بالسقالات المرتبطة بالبرج، وهو إجراء من شأنه أن يقلل مستويات الضغط في قاعدة البرج.

برج مائل آخر في إيطاليا قد يسقط بالفعل! (صور)
 

ويعتبر برج غاريسيندا منذ فترة طويلة منطقة جذب سياحي في بولونيا.

 
برج مائل آخر في إيطاليا قد يسقط بالفعل! (صور)

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