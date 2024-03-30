الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
البيت الأبيض يشكو سرقات الصحافيين مقتنيات من طائرة الرئاسة!
البيت الأبيض يشكو سرقات الصحافيين مقتنيات من طائرة الرئاسة!
A-
A+

البيت الأبيض يشكو سرقات الصحافيين مقتنيات من طائرة الرئاسة!

منوعات

2024-03-30 | 10:49
البيت الأبيض يشكو سرقات الصحافيين مقتنيات من طائرة الرئاسة!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
البيت الأبيض يشكو سرقات الصحافيين مقتنيات من طائرة الرئاسة!

أثار تقرير صحفي أميركي ضجة في واشنطن بعد كشفه عن سلوك غير مقبول من قبل بعض الصحافيين المرافقين للرئيس على متن الطائرة الرئاسية، حيث يُبلغ عن سرقتهم لمقتنيات الطائرة.

ووفقًا لتقرير نُشر على موقع "بوليتيكو"، فإن العديد من الصحافيين يقومون بسرقة مقتنيات من غرفة المراسلين على متن الطائرة الرئاسية، بما في ذلك الأكواب وأطباق النبيذ المزينة بشعار الطائرة الرئاسية.

ويرافق الرئيس الأميركي عندما يسافر 13 صحافياً يجلسون في مقصورة في الجزء الخلفي من الطائرة الرئاسية.

وتقوم وسائل الإعلام بدفع تكاليف سفر الصحافيين، ويشمل ذلك الوجبات والمشروبات التي تقدم لهم على متن الطائرة.

ويوزع طاقم الطائرة فقط أكياساً صغيرة من حبات شوكولاته تحمل الختم الرئاسي وتوقيع الرئيس الأميركي، أما الأكواب وغيرها من الأواني التي تحمل شعار "إير فورس وان" فهي متاحة للشراء عبر الإنترنت، لكن يبدو أن هذا ليس كافياً بالنسبة للعديد من المراسلين الذين يسافرون على متن الطائرة الرئاسية، فقد وصف تقرير "بوليتيكو" أصوات ارتطام الأطباق والأواني الزجاجية بعضها ببعض داخل حقائب الظهر الخاصة بالصحافيين أثناء نزولهم من الطائرة.

وقد بادرت رابطة مراسلي البيت الأبيض بإرسال تحذير شديد اللهجة إلى أعضائها بعدم الاحتفاظ بمقتنيات المراسلين كتذكارات، مع التأكيد على أن هذا السلوك لن يمر دون ملاحظة.

وفي إحدى الحالات، استضاف مراسل سابق في البيت الأبيض لإحدى الصحف الكبرى حفل عشاء، حيث قدّم الطعام على مجموعة من الأطباق ذات الإطارات المذهبة التي تمت سرقتها من طائرة الرئاسة وتجميعها على مراحل، وفقاً للتقرير.

واستجاب مراسل واحد على الأقل لتوبيخ رابطة المراسلين؛ إذ جرى ترتيب لقاء "سري" بينه وبين مسؤول إعلامي رسمي في حديقة مقابل البيت الأبيض لإعادة وسادة مطرزة كان قد استولى عليها من حجرة المراسلين على متن "إير فورس وان".

وقال موقع "بوليتيكو" إن عملية التسليم تمت من يد إلى أخرى و"انتهى الأمر".

اقرأ ايضا في منوعات

سقطت من فوق منحدر وإشتعلت.. مصرع العشرات في حادث حافلة ركاب
16:50

سقطت من فوق منحدر وإشتعلت.. مصرع العشرات في حادث حافلة ركاب

لقي 45 مصلياً حتفهم في حادث تحطم حافلة في مقاطعة ليمبوبو بجنوب إفريقيا. وكانوا في طريقهم لحضور مؤتمر عيد الفصح عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة، حسبما ذكرت إدارة النقل بالمقاطعة.

16:50

سقطت من فوق منحدر وإشتعلت.. مصرع العشرات في حادث حافلة ركاب

لقي 45 مصلياً حتفهم في حادث تحطم حافلة في مقاطعة ليمبوبو بجنوب إفريقيا. وكانوا في طريقهم لحضور مؤتمر عيد الفصح عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة، حسبما ذكرت إدارة النقل بالمقاطعة.

أخيراً.. شطافة الحمام تكتسب شعبية في أميركا
Play
16:25

أخيراً.. شطافة الحمام تكتسب شعبية في أميركا

تشهد صناعة الشطافات إزدهاراً في الولايات المتحدة، بعد أن تزايد الطلب عليها خلال فترات من نقص ورق التواليت، خلال انتشار جائحة كورونا.

16:25

أخيراً.. شطافة الحمام تكتسب شعبية في أميركا

تشهد صناعة الشطافات إزدهاراً في الولايات المتحدة، بعد أن تزايد الطلب عليها خلال فترات من نقص ورق التواليت، خلال انتشار جائحة كورونا.

التوأم الملتصق آبي وبريتاني توجهان رسالة بعد ضجة "الزواج"
Play
14:39

التوأم الملتصق آبي وبريتاني توجهان رسالة بعد ضجة "الزواج"


وجه التوأم الملتصق آبي وبريتاني هينسل رسالة مسجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "الكارهين"، بعد التعليقات على خبر زواجهما.

14:39

التوأم الملتصق آبي وبريتاني توجهان رسالة بعد ضجة "الزواج"


وجه التوأم الملتصق آبي وبريتاني هينسل رسالة مسجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "الكارهين"، بعد التعليقات على خبر زواجهما.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024