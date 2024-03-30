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التوأم الملتصق آبي وبريتاني توجهان رسالة بعد ضجة &quot;الزواج&quot;
التوأم الملتصق آبي وبريتاني توجهان رسالة بعد ضجة "الزواج"
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التوأم الملتصق آبي وبريتاني توجهان رسالة بعد ضجة "الزواج"

منوعات

2024-03-30 | 14:39
التوأم الملتصق آبي وبريتاني توجهان رسالة بعد ضجة "الزواج"
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Aljadeed
التوأم الملتصق آبي وبريتاني توجهان رسالة بعد ضجة "الزواج"


وجه التوأم الملتصق آبي وبريتاني هينسل رسالة مسجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "الكارهين"، بعد التعليقات على خبر زواجهما.

وانتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ليوم الزفاف، الذي أقيم عام 2021. وأظهر مقطع فيديو يعتقد أنه تم التقاطه من قبل أحد الضيوف التوأم والعريس يستمتعان بالرقص بفستان زفاف مشترك.
وقال صوت عميق في مقطع فيديو على TikTok، يوم الجمعة، إلى جانب صور آبي وبريتاني، مع زوج آبي جوش بولينغ: "هذه رسالة إلى جميع الكارهين هنا... إذا كنت لا تحب ما أفعله ولكنك تشاهد كل ما أفعله، فأنت لا تزال معجباً به".
وتم الكشف في وقت سابق من هذا الشهر أن آبي تزوجت سراً من بولينغ قبل عامين، ثم غمر المتصيدون على وسائل التواصل الاجتماعي الإنترنت بأسئلة تخمينية حول طبيعة زواج آبي مع الأخذ في الاعتبار أنها وشقيقتها تشتركان في الأعضاء.
وظهرت قصة آبي وبريتاني على شاشة التلفزيون منذ عام 1996. وبعد ما يقرب من 10 سنوات في عام 2006، شاركتا رحلتهما في الفيلم الوثائقي Joined for Life ثم قامتا بتأريخ عيد ميلادهما السادس عشر في عام 2008.
وأعطت مجموعة تي إل سي الضوء الأخضر لمسلسلات Abby & Brittany الوثائقية في عام 2012.
بعد ولادة التوأم في عام 1990، اختار والداهما عدم إجراء عملية جراحية للفصل بعد أن أوضح الأطباء أنه من غير المرجح أن تنجو الشقيقتان من هذا الإجراء.
قالت والدتهما، باتي هنسل، خلال إحدى حلقات برنامج الواقع عندما حصلت الفتاتان على وظيفتيهما: "أتذكر أن أحداهما أرادت أن تصبح طيارًا والأخرى أرادت أن تصبح طبيبة أسنان، ولم يدم ذلك طويلاً". "أعتقد أن الأمر سيكون جيدًا بالنسبة لهما لأنهما دائمًا يتمتعن بموهبة مع الأطفال وكان الأطفال ينجذبون إليهن دائمًا".
وأضافت باتي في ذلك الوقت: "ربما بدأ الأمر بدافع الفضول، ولكن بمجرد الإجابة على أسئلتهم البسيطة، ما زالوا منجذبين إلى آب وبريت لسبب ما".
تعيش آبي وبريتاني وتعملان في التدريس في ولاية مينيسوتا، حيث التقت آبي العسكري المخضرم بولينغ. وتزوجا بشكل خاص في نوفمبر 2021 وعادت اللقطات إلى العلن في وقت سابق من هذا الشهر.

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