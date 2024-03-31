بالفيديو - إمام مسجد مشغول بهاتفه أثناء صلاة التراويح!

وأظهر الفيديو الإمام وهو يخرج من ملابسه “هاتف” بطريقة لم ينتبه لها المصلين ليتصفحه.
مع استعداد أميركا الشمالية لحدوث كسوف كلي للشمس في الثامن أبريل المقبل، تتداول صفحات وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي ادعاءات مغلوطة والتي تنتشر بعدة لغات حول العالم.
لقي 45 مصلياً حتفهم في حادث تحطم حافلة في مقاطعة ليمبوبو بجنوب إفريقيا. وكانوا في طريقهم لحضور مؤتمر عيد الفصح عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة، حسبما ذكرت إدارة النقل بالمقاطعة.
تشهد صناعة الشطافات إزدهاراً في الولايات المتحدة، بعد أن تزايد الطلب عليها خلال فترات من نقص ورق التواليت، خلال انتشار جائحة كورونا.