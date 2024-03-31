الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الكسوف المنتظر.. هل يغرق العالم في ظلام 3 أيام؟
الكسوف المنتظر.. هل يغرق العالم في ظلام 3 أيام؟
A-
A+

الكسوف المنتظر.. هل يغرق العالم في ظلام 3 أيام؟

منوعات

2024-03-31 | 03:08
الكسوف المنتظر.. هل يغرق العالم في ظلام 3 أيام؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
الكسوف المنتظر.. هل يغرق العالم في ظلام 3 أيام؟

مع استعداد أميركا الشمالية لحدوث كسوف كلي للشمس في الثامن أبريل المقبل، تتداول صفحات وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي ادعاءات مغلوطة والتي تنتشر بعدة لغات حول العالم.

جاء في المنشورات المتداولة على نطاق واسع في الأيام الماضية "كسوف نادر شمسي يستغرق ثلاثة أيام، تغرق فيه الأرض في ظلام دامس".

وأضافت المنشورات أن الكسوف "سيحول النهار إلى ليل"، وأن العالم كله سيشاهد الكسوف في "هذا اليوم التاريخي".

في حين حصدت هذه المنشورات آلاف المشاركات والتفاعلات على مواقع التواصل بلغات عدة حول العالم.

وينتظر الهواة والعلماء هذا الحدث باعتبار أن الكسوف الكلي للشمس لا يتكرر دائما، مما يتيح لهم الفرصة لمزيد من التعمق في دراسة الغلاف الشمسي والغلاف الجوي لكوكب الأرض إضافة إلى دراسة تأثير هذه الظاهرة الكونية على سلوك بعض الحيوانات والطيور والحشرات.

لكن المنشورات تضمنت معلومات غير صحيحة وأخرى مبالغ فيها.

فالكسوف سيشاهد في أميركيا الشمالية، مرورا بالمكسيك والولايات المتحدة وكندا فقط، وفقا لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا". ويتناقض ذلك مع ما توحي به المنشورات من أن الظلام سيعم كل كوكب الأرض بسبب الكسوف.

من جهة أخرى، لن يتحول النهار إلى ليل مثلما ادعت المنشورات، بحسب العلماء.

ويقول روبرت سيمكو، مدير معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والفيزياء الفلكية وأبحاث الفضاء "السماء لن تتحول إلى اللون الأسود".

ويضيف في تصريح لخدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس "سيحجب القمر قرص الشمس أثناء الكسوف، لكن الضوء لن يختفي تماما، سيكون الحال أشبه بلحظة غروب في وسط النهار".

اقرأ ايضا في منوعات

بالفيديو - إمام مسجد مشغول بهاتفه أثناء صلاة التراويح!
Play
02:06

بالفيديو - إمام مسجد مشغول بهاتفه أثناء صلاة التراويح!

​أشعل إمام مسجد مصري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصرفه الغريب أثناء صلاة التراويح.

02:06

بالفيديو - إمام مسجد مشغول بهاتفه أثناء صلاة التراويح!

​أشعل إمام مسجد مصري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصرفه الغريب أثناء صلاة التراويح.

سقطت من فوق منحدر وإشتعلت.. مصرع العشرات في حادث حافلة ركاب
16:50

سقطت من فوق منحدر وإشتعلت.. مصرع العشرات في حادث حافلة ركاب

لقي 45 مصلياً حتفهم في حادث تحطم حافلة في مقاطعة ليمبوبو بجنوب إفريقيا. وكانوا في طريقهم لحضور مؤتمر عيد الفصح عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة، حسبما ذكرت إدارة النقل بالمقاطعة.

16:50

سقطت من فوق منحدر وإشتعلت.. مصرع العشرات في حادث حافلة ركاب

لقي 45 مصلياً حتفهم في حادث تحطم حافلة في مقاطعة ليمبوبو بجنوب إفريقيا. وكانوا في طريقهم لحضور مؤتمر عيد الفصح عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة، حسبما ذكرت إدارة النقل بالمقاطعة.

أخيراً.. شطافة الحمام تكتسب شعبية في أميركا
Play
16:25

أخيراً.. شطافة الحمام تكتسب شعبية في أميركا

تشهد صناعة الشطافات إزدهاراً في الولايات المتحدة، بعد أن تزايد الطلب عليها خلال فترات من نقص ورق التواليت، خلال انتشار جائحة كورونا.

16:25

أخيراً.. شطافة الحمام تكتسب شعبية في أميركا

تشهد صناعة الشطافات إزدهاراً في الولايات المتحدة، بعد أن تزايد الطلب عليها خلال فترات من نقص ورق التواليت، خلال انتشار جائحة كورونا.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024