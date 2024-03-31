السعودية.. صدور "إنذار أحمر" على مكة والرياض ومناطق أخرى لهذا السبب

أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، الأحد، "الإنذار الأحمر"، محذراً من هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وهبوب رياح نشطة على مناطق في الرياض، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والقصيم، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".