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&quot; مَن له عمر لا تقتله شدّة&quot; ... بالفيديو - منشار &quot;تائه&quot; كاد يشطر شاباً إلى قسمين
" مَن له عمر لا تقتله شدّة" ... بالفيديو - منشار "تائه" كاد يشطر شاباً إلى قسمين
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" مَن له عمر لا تقتله شدّة" ... بالفيديو - منشار "تائه" كاد يشطر شاباً إلى قسمين

منوعات

2024-04-01 | 02:27
" مَن له عمر لا تقتله شدّة" ... بالفيديو - منشار "تائه" كاد يشطر شاباً إلى قسمين
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Aljadeed
" مَن له عمر لا تقتله شدّة" ... بالفيديو - منشار "تائه" كاد يشطر شاباً إلى قسمين

انفصلت الشفرة التي يبلغ قطرها اكثر من متر من موقع بناء قريب واستقرت بالنهاية بحائط متجر

انتشر مقطع فيديو مرعب يظهر فيه رجل من ولاية أوريغون الأميركية وقد نجا باعجوبة من موت محتم بثانية واحدة عندما اندفعت نحوه شفرة منشار "تائهة" عبر ساحة انتظار السيارات.

وفي السياق فقد دخل الشاب شاين رايمش إلى سوق في يوجين، وأغلق الباب خلفه حتى استقرت الشفرة في الحائط، ما أدى إلى هز المتجر بأكمله.

وانفصلت الشفرة التي يبلغ طولها أربعة أقدام من موقع بناء قريب واتجهت نحو رايمش، وازدادت سرعتها أثناء انزلاقها بين السيارات المتوقفة في ساحة انتظار السيارات.

 

 
 

وقال رايمش لقناة "ABC News" بعد المحنة المخيفة: "أعني، من الواضح أن هذا لم يكن وقتي ولكن ربما كان الوقت الأصعب الذي مررت به على الإطلاق". يتذكر قائلا: "كنت أسير في المتجر هنا، ووضعت يدي على الباب وسمعت صوتا قويا وصراخا هنا عند الزاوية".

وأوضح: "في اللحظة الأخيرة تمكنت من الانحناء خلف الطاولة". تُظهر لقطات كاميرات المراقبة من داخل المتجر رايمش وهو ينظر إلى ساحة انتظار السيارات، ويرى الشفرة قادمة نحوه وينحني بسرعة إلى يساره خلف جدار المتجر.

وتُظهر لقطات المراقبة أيضًا أن الجدران تهتز عندما اصطدمت الشفرة بالحائط ما أثار خوف من بداخلها.

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