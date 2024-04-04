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بالصور- وفاة أكبر معمر بالعالم
بالصور- وفاة أكبر معمر بالعالم
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بالصور- وفاة أكبر معمر بالعالم

منوعات

2024-04-04 | 10:46
بالصور- وفاة أكبر معمر بالعالم
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Aljadeed
بالصور- وفاة أكبر معمر بالعالم

رأى أحفاده وأحفاد أحفاده وقد توفي قبيل شهرين من عيد ميلاده الـ115

توفي خوان فيسينتي بيريز مورا، أكبر معمر بالعالم يوم الثلاثاء الماضي في فنزويلا وذلك قبيل عيد ميلاده الـ115 بشهرين فقط.

وقد أصبح المزارع المتقاعد "الرجل الأكبر سنا" على قيد الحياة في عام 2020، واعترفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بذلك رسميا في عام 2022، عندما كان عمره 112 عاما.

وقد توفي بيريز في ولاية تاتشيرا الفنزويلية، بحسب الحاكم فريدي برنال  الذي كتب على موقع "إكس"عزيزي خوان فيسنتي بيريز مورا، اليوم بحزن وألم عميقين نقول وداعا لك، وداعا لرجل من تاتشيرا، متواضع مجتهد مسالم ملتزم بالعائلة والتقاليد".

 
 

وعلق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على وفاته قائلا: "انتقل خوان فيسنتي بيريز مورا إلى الخلود الأبدي عن عمر يناهز 114 عاما".

 
 

وولد بيريز في بلدة الكوبري بولاية تاتشيرا في الأنديز يوم 27 مايو عام 1909، وكان التاسع من بين 10 أطفال، وبدأ العمل في سن الخامسة مع والده وإخوته، للمساعدة في حصاد قصب السكر والقهوة، وفقا لبيان صادر عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2022.

وقالت غينيس إنه بينما كان لا يزال يعمل في الزراعة، أصبح بيريز عمدة في كاريكوينا عام 1948، وكان مسؤولا عن حل النزاعات على الأراضي والنزاعات العائلية لمدة 10 سنوات، وهو أب لـ 11 طفلا، وكان لديه 42 حفيدا و18 من أبناء الأحفاد و12 من أبناء أبناء الأحفاد في عام 2022.

وكشفت موسوعة غينيس أن سر حياته الطويلة يتمثل في "العمل الجاد الدؤوب والراحة في العطلات والنوم مبكرا وحب الله".

 
 

يذكر أن أكبر معمرة في العالم حاليا هي ماريا برانياس موريرا، التي احتفلت بعيد ميلادها الـ117 في كاتالونيا بإسبانيا الشهر الماضي.

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