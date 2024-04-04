بالصور- وفاة أكبر معمر بالعالم

توفي خوان فيسينتي بيريز مورا، أكبر معمر بالعالم يوم الثلاثاء الماضي في فنزويلا وذلك قبيل عيد ميلاده الـ115 بشهرين فقط.

وقد أصبح المزارع المتقاعد "الرجل الأكبر سنا" على قيد الحياة في عام 2020، واعترفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بذلك رسميا في عام 2022، عندما كان عمره 112 عاما.

وقد توفي بيريز في ولاية تاتشيرا الفنزويلية، بحسب الحاكم فريدي برنال الذي كتب على موقع "إكس"عزيزي خوان فيسنتي بيريز مورا، اليوم بحزن وألم عميقين نقول وداعا لك، وداعا لرجل من تاتشيرا، متواضع مجتهد مسالم ملتزم بالعائلة والتقاليد".

وعلق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على وفاته قائلا: "انتقل خوان فيسنتي بيريز مورا إلى الخلود الأبدي عن عمر يناهز 114 عاما".

Nuestro querido Juan Vicente Pérez Mora, hoy con profunda tristeza y dolor nos despedimos de usted, de ese arquetipo de hombre tachirense, humilde, trabajador, apacible, entusiasta de la familia y la tradición. pic.twitter.com/ohiPzrsWgD — Freddy Bernal (@FreddyBernal) April 3, 2024

وولد بيريز في بلدة الكوبري بولاية تاتشيرا في الأنديز يوم 27 مايو عام 1909، وكان التاسع من بين 10 أطفال، وبدأ العمل في سن الخامسة مع والده وإخوته، للمساعدة في حصاد قصب السكر والقهوة، وفقا لبيان صادر عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2022.

وقالت غينيس إنه بينما كان لا يزال يعمل في الزراعة، أصبح بيريز عمدة في كاريكوينا عام 1948، وكان مسؤولا عن حل النزاعات على الأراضي والنزاعات العائلية لمدة 10 سنوات، وهو أب لـ 11 طفلا، وكان لديه 42 حفيدا و18 من أبناء الأحفاد و12 من أبناء أبناء الأحفاد في عام 2022.

وكشفت موسوعة غينيس أن سر حياته الطويلة يتمثل في "العمل الجاد الدؤوب والراحة في العطلات والنوم مبكرا وحب الله".

Juan Vicente Pérez Mora ha trascendido hacia la eternidad a sus 114 años, tachirense del poblado de El Cobre que le regaló a Venezuela el Récord Guinness por ser el hombre más longevo del mundo. Envío mi abrazo y condolencias a sus familiares y a todo el pueblo de El Cobre estado… pic.twitter.com/ieVPosm8dt — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 3, 2024

يذكر أن أكبر معمرة في العالم حاليا هي ماريا برانياس موريرا، التي احتفلت بعيد ميلادها الـ117 في كاتالونيا بإسبانيا الشهر الماضي.