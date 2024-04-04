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طفل يدخن سيجارة إلكترونية يثير غضباً... وهذا ما حذر منه باحثون
طفل يدخن سيجارة إلكترونية يثير غضباً... وهذا ما حذر منه باحثون
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طفل يدخن سيجارة إلكترونية يثير غضباً... وهذا ما حذر منه باحثون

منوعات

2024-04-04 | 15:24
طفل يدخن سيجارة إلكترونية يثير غضباً... وهذا ما حذر منه باحثون
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Aljadeed
طفل يدخن سيجارة إلكترونية يثير غضباً... وهذا ما حذر منه باحثون

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل يدخن سيجارة إلكترونية أمام مجموعة من البالغين قبل أن يبدأ بالسعال.

والطفل، الذي يُعتقد أنه بين عمر السنة والسنتين، بحسب ما أكدته صحيفة "ديلي ميل"، ظهر في الفيديو وهو يستنشق الدخان من سيجارة إلكترونية.

وأكدت الصحيفة أن الشرطة قبضت على شابتين تبلغان من العمر 19 عامًا بعدما تم الإبلاغ عن الحادثة في إسكتلندا.

 

وقد اثار مقطع الفيديو الذي تمت مشاهدته آلاف المرات غضبًا شديدًا عبر الإنترنت، حيث أعرب الكثيرون عن استيائهم وغضبهم من هذا الفعل، موجهين الاتهامات والانتقادات القاسية لوالديْ الطفل الصغير.

وبعد انتشار الفيديو، قال خبراء في مجال الصحة إن كميات صغيرة من النيكوتين يمكن أن تكون مميتة للأطفال، ويجب على الآباء طلب الرعاية الطبية في حل استنشق طفلهم سيجارة عن طريق الخطأ.

كما أكدت الهيئة أن السجائر الإلكترونية ليست مخصصة نهائيًا للأطفال، مشددة على أن النيكوتين يمكن أن يؤثر على الصحة العقلية.

وقال متحدث باسم شرطة إسكتلندا إن الفتاتين تخضعان، الآن، للتحقيق، وإن الطفل بخير وصحة جيدة.

الى ذلك كشفت دراسة جديدة عن مخاطر تدخين السجائر الإلكترونية بانتظام قرب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما.

وبحسب "ديلي ميل" فقد قارن الباحثون مجموعة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 12 عاما، يتعرضون لدخان السجائر الإلكترونية التي يستخدمها والديهم يوميا، مع مجموعة من الأطفال لا يتعرضون لآثار هذه السجائر.

واستخدم الفريق اختبار لعاب الأطفال وأنفاسهم لتحديد المواد الكيميائية التي تعرضوا لها.

ووجد الفريق أن التدخين الإلكتروني بجانب الأطفال يؤدي إلى رفع مستويات المستقلبات التي تنتجها أجسامهم استجابة للمواد الكيميائية الموجودة في بخار السجائر الإلكترونية.

ويمكن أن تسبب هذه المواد الكيميائية التهابا في الجسم، وتؤدي إلى تلف الخلايا المرتبطة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب والسرطان.

وقالت المعدة الرئيسية للدراسة، جيني رودريغيز، الأستاذة المساعدة في جامعة إيموري في جورجيا: "تحول العديد من الأشخاص المدخنين إلى استخدام السجائر الإلكترونية، معتقدين أنها أكثر أمانا لهم وللآخرين القريبين منهم. ومع ذلك، هناك مواد كيميائية في السوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية تشكل خطرا عليك وعلى الأشخاص الذين تهتم بهم".

وبعد الانتهاء من الدراسة، تم إبلاغ الأهالي الذين شاركوا في الدراسة بالنتائج، وقد اندهش الكثير منهم.

ويعتقد حوالي 11 من أصل 19 مستخدما أن التدخين الإلكتروني يمثل خطرا صحيا بسيطا أو لا يشكل خطرا على الإطلاق، ولم يعرف 12 من 22 مستخدما من الوالدين ما إذا كان التعرض لأبخرة السجائر الإلكترونية ضارا بالأطفال أم لا.

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