كما بالأفلام.. لصوص يسرقون 30 مليون دولار نقداً من شركة



في مشهد يشبه أفلام الإثارة، تمكن لصوص من الفرار من شركة في لوس أنجلوس بعد سرقة 30 مليون دولار نقداً، عن طريق اقتحام المبنى في عيد الفصح وكسر الخزينة.